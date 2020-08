Zanter en Dënschdeg den Owend 20.32 Auer ass de Ralph Diseviscourt bei der Race Around Austria am Asaz. Enger Course iwwer ronn 2.200 Kilometer.

Bei der Race Around Austria huet de Ralph Diseviscourt déi zweete Nuecht hannert sech an och praktesch d'Hallschent vun den am Ganzen 2.170 Kilometer an de Been. Hannert dem Christoph Strasser an dem Rainer Steinberger läit hien nach ëmmer op der 3. Plaz. De Retard op den Zweeten ass an der leschter Nuecht awer méi grouss ginn. Den Ultracyclist huet nämlech musse méi dacks stoe bleiwe wéi geplangt war. Am Ganzen huet hien 1 Stonn an 20 Minutte geschlof. De Ralph Diseviscourt ass awer optimistesch fir de weidere Verlaf vun der Course.

De Ralph Diseviscourt

"D'Course ass nach laang an et kann nach vill geschéien. Ech wollt keen onnéidege Risiko agoen an dofir hunn ech mech eng Kéier méi néier geluecht wéi et geplangt war. Et war och ee ganz schwéieren Terrain "Südsteirische Weinstrasse", wou mir driwwer gefuer si, mat Koppen, déi bis zu 20 Prozent géi waren. D'Bee sinn ok, och soss keng kierperlech Problemer. Et ass d'Hetzt, déi mir gëschter haten, déi mir zougesat huet."

D'Arrivée vun der Race Around Austria ass am Laf vum Samschdeg.

