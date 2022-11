D'Isabelle Klein ass bei der Cyclocross-EM an der Belsch mat engem Retard vu siwe Minutten an enger Sekonn op déi 18. Plaz gefuer.

E Samschdeg war zu Namur d'Course vun der Dammen Elite am Kader vun der Cyclocross-EM. Mat engem Virsprong vun 22 Sekonne konnt sech d'Fem Van Empel aus Holland den Europameeschtertitel virun der Landsfra Ceylin Alvarado an dem Blanka Vas aus Ungarn sécheren. Als eenzeg Lëtzebuergerin um Depart huet et d'Isabelle Klein mat engem Retard vu ronn siwe Minutten op déi 18. Plaz gepackt.

D'Klassement

1 VAN EMPEL Fen 50:25

2 ALVARADO Ceylin Del Carmen 0:22

3 VAS Blanka Kata 0:36

4 BETSEMA Denise 0:46

5 CASASOLA Sara 1:53

6 VAN DER HEIJDEN Inge 2:06

7 FERRAND-PREVOT Pauline 2:26

8 VAN ALPHEN Aniek 2:56

9 VOS Marianne 3:07

10 KAY Anna 3:15

18 KLEIN Isabelle 7:01