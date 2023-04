Den Alex Kirsch ass een Ekippespiller. Bei Trek Segafredo hale se grouss Stécker op hire Capitaine de Route.

An 12 Profijoer ass dem Alex Kirsch bis ewell nach keng Victoire gegléckt, ma hien ass ee ganz wichtegt Puzzelstéck, datt d'Ekipp hir Erfolleger huet.

Datt den 30 Joer ale Vëlosfuerer seng Aarbecht esou gutt ka maachen, huet och mat sengem Privatliewen ze dinn. D'Hallschent vu sengem Liewen ass d'Sophie schonns u senger Säit, ënnerstëtzt hie wärend senge Courssen an doheem këmmere sech déi zwee zesummen ëm hir zwee kleng Kanner. Doheem ass zanter knapps zwee Joer Andorra. Elo, wou d'Kanner nach net an d'Schoul ginn, huet d'Koppel nach emol eppes Neies wollte kenneléieren. Si hunn eis dat neit Doheem gewisen an zielen, wéi si hire Spagat tëschent Leeschtungssport a Familljeliewe packen. An zielen awer och, wéi dat heiansdo och beim allerbeschte Wëllen net klappt.

Den Alex Kirsch fiert e Sonndeg de Klassiker Paris-Roubaix mat. D'Course kënnt Dir vu 14 Auer un op der Tëlee an op RTL.lu live suivéieren.