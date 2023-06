Neie Leader am General ass de Mattias Skjelmose.

Am Tour de Suisse am Cyclissem stoung en Donneschdeg d'Kinneksetapp um Programm. No 211 Kilometer gouf et ee Succès fir de Juan Ayuso. De Spuenier hat eng Avance vu 54 Sekonnen op den Dän Mattias Skjelmose, deen elo nees un der Spëtzt vum General steet. Hien huet 8 Sekonnen Avance op den Éisträicher Felix Gall.

Den Arthur Kluckers hat op der 5. Etapp als 134. e Retard vun iwwer 24 Minutten. Am General ass hien den 146..

Wärend der Kinneksetapp ass et zu engem uergen Tëschefall komm. Den Gino Mäder huet no enger Chute an der Schlussdescente misse reaniméiert ginn.

D'Klassement vun der Etapp

1 AYUSO Juan UAE Team Emirates 5:23:01

2 SKJELMOSE Mattias Trek - Segafredo 0:54

3 BILBAO Pello Bahrain - Victorious ,,

4 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost ,,

5 BARDET Romain Team DSM ,,

6 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma ,,

7 COSTA Rui Intermarché - Circus - Wanty 0:58

8 GALL Felix AG2R Citroën Team ,,

9 TIBERI Antonio Bahrain - Victorious 1:01

10 EVENEPOEL Remco Soudal - Quick Step 1:20

...

135 KLUCKERS Arthur Tudor Pro Cycling Team 24:12

De General

1 SKJELMOSE Mattias Trek - Segafredo 16:43:41

2 GALL Felix AG2R Citroën Team 0:08

3 AYUSO Juan UAE Team Emirates 0:18

4 EVENEPOEL Remco Soudal - Quick Step 0:46

5 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 0:57

6 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma 1:16

7 BARDET Romain Team DSM 1:29

8 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 1:54

9 UIJTDEBROEKS Cian BORA - hansgrohe 1:57

10 TEUNS Dylan Israel - Premier Tech 3:00

...

146 KLUCKERS Arthur Tudor Pro Cycling Team 1:22:16