Déi belsch Cyclistin konnt déi éischt Etapp mat engem Virsprong vun 41 Sekonne gewannen. D'Nina Berton an d'Christine Majerus kommen op d'Plaze 70 an 110.

E Sonndeg ass déi zweet Editioun vum Tour de France bei den Damme lassgaangen. Op der 1. Etapp mat Depart an Arrivée zu Clermont-Ferrand konnt sech no 123.8 Kilometer d'Lotte Kopecky en solitaire d'Victoire sécheren. Mat engem Retard vun 41 Sekonne sinn d'Hollännerinne Lorena Wiebes a Charlotte Kool op déi zweet an drëtt Plaz komm.

D'Nina Berton ass mat engem Retard vu 4:30 Minutten op déi 70. Plaz gefuer an d'Christine Majerus steet no der 1. Etapp mat engem Réckstand vu 7:17 op der 110. Plaz.

E Méindeg geet et da vu Clremont-Ferrand iwwer 151.7 Kilometer weider op Mauriac.

D'Klassement

1 KOPECKY Lotte 3:04:09

2 WIEBES Lorena 0:41

3 KOOL Charlotte ,,

4 VOS Marianne ,,

5 MOOLMAN Ashleigh 0:43

6 VOLLERING Demi ,,

7 DRONOVA-BALABOLINA Tamara ,,

8 LUDWIG Cecilie Uttrup ,,

9 GARCÍA Mavi ,,

10 LONGO BORGHINI Elisa ,,

70 BERTON Nina 4:30

110 MAJERUS Christine 7:17