Op der WM am Cyclissem zu Glasgow a Schottland huet d‘Suzie Godart an der Alterskategorie tëscht 60 a 64 Joer d‘Goldmedail am Medio Fondo gewonnen.

No ronn 86 Kilometer setzt d'Lëtzebuergerin sech géint d'Lillian Pfluke aus den USA an d'Marianne Hald aus Dänemark duerch.