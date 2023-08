Vum 20. bis de 24. September gëtt déi 83. Editioun vum Tour de Luxembourg gefuer.

Anescht wéi déi Jore virdrun ass den Tour dëst Kéier vu mëttwochs bis sonndes. Donieft si fir déi éischt Kéier 12 World-Tour-Ekippe mat dobäi.

Et ass ee Parcours, deen et definitiv a sech huet. 3 méi wallonéiert Etappen, een Zäitfueren an eng méi flaach Etapp sti fir d'Coureuren um Programm. Op deene 5 Etappe stécht virun allem déi 3. Etapp mat der Arrivée am Veianer Schlass eraus, déi fir ganz vill Spektakel suerge wäert. Dëst bréngt awer och vill organisatoresch Aarbecht mat sech.

Andy Schleck - Directeur de Course: Mir sinn net nëmmen do, fir deen, deen d'Course gewënnt, mir mussen och do si fir dee leschten, deen iwwert d'Arrivée fiert. An do musse mir eben och kucken zäitlech, wéini kéint deen eventuell iwwert d'Arrivée fueren. Dat heescht et ass eng ganz schwéier Etapp, mä dass mer kënnen d'Arrivée am Schlass maachen, dat war esou eng Iddi, déi ech scho virun e puer Joer hat. Du hu mir missen d'Gemeng u Bord kréien an d'Schlass u Bord kréien an ech mengen, wann alles riicht geet, da wäert dat schonn net esou schnell vergiess ginn.

12 World-Tour-Ekippe sinn dëst Joer mat um Depart. Ee grousse Virdeel, deen den Tour de Luxembourg par rapport zu aneren Tier huet, sinn déi kuerz Deplacements- a Logementsweeër, wéi och déi gutt Konditioune vun de Lëtzebuerger Stroossen. Dëst bréngt mat sech, datt méi international Top-Coureuren zu Lëtzebuerg wëlle fueren.

Ech menge mir hu Lëtzebuerger um Depart, wou mir ganz stolz sinn. Déi och mat Ambitioune kommen. Dann international do hu mir ee wéi de Laporte, schonn ee vun den Haaptprotagonisten am Tour de France, deen och hei wäert den Depart huelen. An dann hu mir den Thibaut Pinot, deen net ganz wäit ewech vun haut wunnt, wou villäicht seng lescht Course a senger Karriär op Lëtzebuerger Stroosse wäert fueren. Dat si scho Coureuren, déi bréngen och enormt Potenzial mat.

Ganz komplett ass d'Fuererfeld allerdéngs nach net, well et nach bis zwee Deeg virum Depart Changementer an den Ekippe kënne ginn. Lass geet et den 20. September an der Stad.

Den Tour de Luxembourg kënnt Dir wéi gewinnt bei eis um RTL live suivéieren.

Etappen

Mercredi, le 20 septembre : Luxembourg-Ville - Luxembourg-Ville (156,4 km)

Jeudi, le 21 septembre : Mondorf-les-Bains – Mamer (183,9 km)

Vendredi, le 22 septembre : Mertert – Vianden (168,4 km)

Samedi, le 23 septembre : CLM Pétange – Pétange (23,9 km)

Dimanche, le 24 septembre : Mersch – Luxembourg-Ville (177,2 km)

12 UCI WorldTeams sinn um Depart

UCI WorldTeams: Ag2r-Citroën Team, Alpecin-Deceuninck, Bora-hansgrohe, Cofidis, EF Education-Easypost, Groupama-FDJ, Jumbo-Visma, Lidl-Trek, Movistar Team, Soudal Quick-Step, Team Arkéa-Samsic, UAE Team Emirates

UCI ProTeams: Bingoal WB, Israel-Premier Tech, Lotto Dstny, Team Flanders-Baloise, Tudor Pro Cycling Team, Uno-X Pro Cycling Team

UCI Continental Teams: Global 6 Cycling, Leopard TOGT Pro Cycling

Škoda Tour de Luxembourg 2023

Plein de nouveautés qui promettent du spectacle

Douze équipes « UCI WorldTeams » et de nouveaux sites spectaculaires : la 83e édition du Škoda Tour de Luxembourg promet d'être aussi passionnante qu'elle ne l'a été depuis longtemps.

Alors que les années précédentes, la plus grande course cycliste du Grand-Duché se déroulait du mardi au samedi, cette édition débutera le mercredi 20 septembre et se terminera le dimanche 24 septembre. C'est donc surtout lors des deux dernières étapes que les amoureux du cyclisme seront comblés s'ils souhaitent suivre en direct quelques-uns des meilleurs cyclistes du monde au bord de la route.

Le lieu de départ de la première étape (156,4 km), le mercredi 20 septembre, offre déjà un cadre magnifique. Le peloton s'élancera de l'Abbaye de Neumünster, au cœur de la Ville de Luxembourg, sur un parcours vallonné qui comprend quelques côtes difficiles comme la Côte de Bourscheid. L'arrivée se trouve à nouveau près de l'école européenne de Luxembourg-Kirchberg. Non seulement la Côte de Stafelter à 9 km de l'arrivée, mais aussi les 3 derniers kilomètres en montée pourraient déjà voir s'affronter les prétendants à la victoire finale.

Une arrivée spectaculaire à Vianden

La deuxième étape (183,9 km) du jeudi 21 septembre devrait se jouer au sprint massif. Elle partira de Mondorf-les-Bains, et rendra hommage à certains héros du cyclisme luxembourgeois. Le coup d'envoi sera donné dans la localité où le vainqueur du Tour de France 2010 et président du Škoda Tour de Luxembourg, Andy Schleck, a grandi avec son frère Fränk Schleck, qui a également connu une carrière prestigieuse. L'étape la plus longue, mais aussi la plus plate de la 83e édition se termine à Mamer, près de la maison dans laquelle vivait Nicolas Frantz, vainqueur du Tour de France en 1927 et 1928. Auparavant, deux sprints intermédiaires y seront disputés.

Le vendredi 22 septembre, l'étape reine (168,4 km) sera sans aucun doute particulièrement spectaculaire. La troisième manche, entre les nouvelles villes-étapes de Mertert et Vianden, longera presque intégralement la frontière orientale avec l'Allemagne. Une arrivée comme le Škoda Tour de Luxembourg n'en a encore jamais vue - l'étape se termine en effet dans la cour intérieure du château de Vianden ! Sur le parcours final, qui sera parcouru trois fois, le bon grain sera définitivement séparé de l'ivraie et à la fin de la journée, il ne restera que peu de coureurs en lice pour la victoire au classement général. Le parcours final commence à environ 50 km de l'arrivée et passe par la difficile Côte du Niklosbierg. La dernière ascension est prévue à 15 km de l'arrivée, mais même les derniers mètres de l'étape seront une nouvelle fois en montée.

Contre-la-montre à Pétange

Lors de la quatrième étape, le samedi 23 septembre, des qualités tout à fait différentes seront requises. A Pétange, les aspirants à la victoire finale ne pourront plus compter sur leurs coéquipiers et ne devront pas montrer de faiblesse lors du contre-la-montre de 23,9 km. Un temps intermédiaire sera pris après 15,3 km au Rébierg sur un parcours qui ne présente pas trop de difficultés.

La décision définitive de la 83e édition du Škoda Tour de Luxembourg ne sera toutefois prise que lors de la cinquième et dernière étape, qui aura lieu le dimanche 24 septembre. Elle mène traditionnellement de Mersch vers Luxembourg-Ville (177,2 km) et se termine à nouveau devant le Hall Victor Hugo. A 23 km de l'arrivée, le peloton atteint pour la première fois la zone d'arrivée, mais doit ensuite parcourir deux fois le parcours final. Le porteur du maillot jaune ne doit plus se laisser surprendre sur le Pabeierbierg, dans les deux derniers kilomètres.