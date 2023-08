Den 22 Joer ale Coureur vun der Equipe Lotto Dstny hat e Mëttwoch en Trainingsacccident an der Gemeng Lier bei Antwerpen.

Wéi d'Team matdeelt, war hien hefteg an den hënneschten Deel vun engem Auto gerannt. E koum an d'Spidol op Lier a gouf do direkt operéiert. Zanterhier war hien am kënschtleche Koma. E Freideg de Moien huet en de Kampf dunn awer verluer.

Hien hat dëst Joer bei den Espoire Paris-Roubaix gewonnen.