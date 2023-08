Déi 78. Editioun vun der Vuelta a Espana ass mat engem Team-Zäitfueren iwwer 14,8 Kilometer vu Barcelona op Barcelona gestart ginn.

Gewonne gouf d'Ekippen-Zäitfueren, wat bei ganz schwéiere Wiederkonditiounen ofgehale gouf an een deelweis duerch de Reen an Däischtert net net méi vill gesinn huet, vun der Ekipp DSM - firmenich mat nëmmen 1 Sekonn viru Movistar. Leader am General ass deemno de Alberto Dainese.

Mam Michel Ries vum Team Arkea Samsic ass och e Lëtzebuerger mat um Depart. Arkea Samsich huet sech mat engem Retard vun 1 Minutt an 18 Sekonnen op der 22 a domatt leschter Plaz klasséiert.

E Sonndeg steet dann déi 2. Etapp um Programm. Et geet iwwer 182 Kilometer vu Mataro op Barcelona.

Mat dobäi sinn dëst Joer ënnert anerem déi zwee Jumbo-Visma Coureure Primoz Roglic an den Tour de France Gewënner Jonas Vingegaard, de Geraint Thomas sou wéi den Titelverdeedeger Remco Evenepoel.

D'Resultat vun der Etapp

1. Team DSM-Firmenich, 17'30''15

2. Movistar, +55

3. EF Education-EasyPost, +5'93''

4. Soudal Quick-Step, +6'49''

5. Groupama-FDJ, +6''65

De General

1. L. Milesi DSM 17' 30"

2. D. M. Poole DSM + 00' 00"

3. R. Bardet DSM+ 00' 00"

4. S. Flynn DSM + 00' 00"

5. E. O. Onley DSM + 00' 00"