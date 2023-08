E Sonndeg stoung déi 2. Etapp um Programm. Et ass iwwer 182 Kilometer vu Mataro op Barcelona gaangen.

Op en Neits hat de Peloton et mat ganz schwéiere Wiederkonditiounen ze dinn, sou dass d'Organisateure virum Depart decidéiert hunn, Zäite fir de General schonn 9 Kilometer virun der Arrivée, engem manner geféierlechem Passage wéi um wäisse Stréch, ze notéieren.

Gewonne gouf d'Etapp am Sprint vum Dän Andreas Kron vun der Ekipp Lotto Dstny. Op d'Plazen 2 an 3 kommen den Australier Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) an den Italiener Andrea Vendrame un Ag2R Citroen.

Mam Michel Ries vum Team Arkea Samsic ass och e Lëtzebuerger mat um Depart. Hien klasséiert sech als 116 an der selwechter Zäit wéi de Gewënner.

Am General ass den Italiener Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) neie Leader.

D'Resultat vun der Etapp

1 KRON Andreas Lotto Dstny 0:00

2 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 0:00

3 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 0:00

4 BAGIOLI Andrea Soudal - Quick Step 0:00

5 BARCELÓ Fernando Caja Rural - Seguros RGA 0:00

6 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 0:00

7 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 0:00

8 VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny 0:00

9 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 0:00

10 GOOSSENS Kobe Intermarché - Circus – Wanty 0:00

116 RIES Michel Team Arkéa Samsic 0:00