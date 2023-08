E Mëttwoch goung et iwwer 186,2 Kilometer vu Morella op Burriana. Eng Kopp vun der zweeter Kategorie war fir déi meescht Sprinter keen Hindernis.

Op der 5. Etapp vun der Vuelta gouf et eng weider Victoire am Sprint fir den Australier Kaden Groves, dee sech domadder och de Maillot vum beschte Sprinter séchert. De Michel Ries gouf an der selwechter Zäit den 93.

Leader am General bleift de Belsch Remco Evenepoel. De Michel Ries ass den 38.

D'Klassement vun der 5. Etapp

1 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 4:23:43

2 GANNA Filippo INEOS Grenadiers ,,

3 VAN GESTEL Dries TotalEnergies ,,

4 DAINESE Alberto Team dsm - firmenich ,,

5 ASKEY Lewis Groupama - FD ,,

6 THEUNS Edward Lidl - Trek ,,

7 GONZÁLEZ David Caja Rural - Seguros RGA ,,

8 SOUPE Geoffrey TotalEnergies ,,

9 EZQUERRA Jesús Burgos-BH ,,

10 DRIZNERS Jarrad Lotto Dstny ,,

...

93 RIES Michel Team Arkéa Samsic ,,

D'Generalklassement no der 5. Etapp

1 EVENEPOEL Remco Soudal - Quick Step 17:12:29

2 MAS Enric Movistar Team 0:11

3 MARTINEZ Lenny Groupama - FDJ 0:17

4 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:37

5 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe 0:39

6 UIJTDEBROEKS Cian BORA - hansgrohe ,,

7 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 0:43

8 AYUSO Juan UAE Team Emirates 0:44

9 SOLER Marc UAE Team Emirates 0:48

10 ALMEIDA João UAE Team Emirates ,,

...

38 RIES Michel Team Arkéa Samsic 5:28