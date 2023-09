De Kolumbianer huet sech am Sprint duerchgesat.

Op der 12. Etapp vun der Vuelta gouf et no 151 Kilometer vun Olvega op Saragossa eng Victoire am Sprint vum Kolumbianer Sebastian Molano.

Leader am General bleift weiderhinn den Amerikaner Sepp Kuss.

De Lëtzebuerger Michel Ries ass als 115.ten iwwert d'Arrivée gefuer a steet am General op Plaz 40.

D'Top 10 vun der Etapp

1 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 3:23:35

2 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck "

3 VAN POPPEL Boy Intermarché - Circus - Wanty"

4 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates"

5 THEUNS Edward Lidl - Trek"

6 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost"

7 DAINESE Alberto Team dsm - firmenich"

8 AULAR Orluis Caja Rural - Seguros RGA"

9 PAGE Hugo Intermarché - Circus - Wanty"

10 MENTEN Milan Lotto Dstny"

...

115 Michel Ries 1:06