De Portugis huet sech am Sprint aus enger Echappée géint de Lennard Kämna an de Santiago Buitrago duerchgesat. De Sepp Kuss bleift den Éischten am General.

Um Sonndeg stoungen tëscht Pamplona a Lekunberri 158,3 hiwweleg Kilometer um Programm.

D'Etapp gouf vun enger Echappée gepräägt an där ënner anerem de Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), de Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), de Santiago Buitrago

(Bahrain-Victorious) an de Vainqueur vun der 14. Etapp Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) dra waren. An der leschter Montée vum Dag hu sech Kämna, Buitrago a Costa ofgesat, den Evenepoel konnt net méi mathalen.

An der leschter Descente ass de Kämna ronn 3 Kilometer viru Schluss gefall konnt awer nees un d'Spëtzt uschléissen. Et sollt zu engem Sprint kommen, wou de Rui Costa déi séierst Been hat. Op d'Plazen 2 an 3 koumen de Kämna an de Buitrago. De Lëtzebuerger Michel Ries gouf den 108. op iwwer 11 Minutten.

De Leader am General Sepp Kuss ass mam Peloton ronn 3 Minutte hannert dem Gewënner iwwert d'Arrivée gefuer a bleift op der 1. Plaz. De Michel Ries läit do op der 57. Plaz.

D'Klassement vun der Etapp

1 COSTA Rui Intermarché - Circus - Wanty 3:30:56

2 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe ,,

3 BUITRAGO Santiago Bahrain - Victorious ,,

4 EVENEPOEL Remco Soudal - Quick Step +0:02

5 KRON Andreas Lotto Dstny ,,

6 RUBIO Einer Augusto Movistar Team ,,

7 RODRÍGUEZ Cristián Team Arkéa Samsic "

8 HAMILTON Chris Team dsm - firmenich ,,

9 DENZ Nico BORA - hansgrohe +0:36

10 JANSSENS Jimmy Alpecin-Deceuninck +1:07

...

108 RIES Michel Team Arkéa Samsic +11:43

De General

1 KUSS Sepp Jumbo-Visma 54:38:42

2 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma +1:37

3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma +1:44

4 AYUSO Juan UAE Team Emirates +2:37

5 MAS Enric Movistar Team +3:06

6 SOLER Marc UAE Team Emirates +3:10

7 LANDA Mikel Bahrain - Victorious +4:12

8 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe +5:02

9 UIJTDEBROEKS Cian BORA - hansgrohe +5:30

10 ALMEIDA João UAE Team Emirates +8:39

...

57 RIES Michel Team Arkéa Samsic +1:41:56