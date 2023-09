Op der 18. Etapp vun der Vuelta goung et en Donneschdeg iwwer ronn 179 schwéier Kilometer vu Pola de Allande op La Cruz de Linares.

De Remco Evenepoel konnt op der leschter richteger Biergetapp seng drëtt Etappevictoire feieren. De Belsch konnt aus enger Echappée eraus gewannen, dat mat bal 5 Minutten Avance op den Damiano Caruso, deen op déi zweete Plaz koum.

Am General bleift weiderhin de Sepp Kuss am roude Maillot, dat elo 17 Sekonne virum Jonas Vingegaard an 1 Minutt an 8 Sekonne virum Primoz Roglic. Deemno bleiwen déi 3 Coureure vu Jumbo-Visma un der Spëtzt.

D'Resultat vun der Etapp

1 EVENEPOEL Remco Soudal - Quick Step

2 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 4:44

3 KRON Andreas Lotto Dstny 5:10

4 POOLE Max Team dsm - firmenich 5:12

5 OURSELIN Paul TotalEnergies 5:17

6 BERNARD Julien Lidl - Trek 6:11

7 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 7:01

8 AYUSO Juan UAE Team Emirates 9:29

9 MAS Enric Movistar Team ,,

10 KUSS Sepp Jumbo-Visma ,,

De General

1 KUSS Sepp Jumbo-Visma

2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:17

3 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:08

4 AYUSO Juan UAE Team Emirates 4:00

5 LANDA Mikel Bahrain - Victorious 4:19

6 MAS Enric Movistar Team 4:30

7 UIJTDEBROEKS Cian BORA - hansgrohe 7:37

8 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe 8:35

9 ALMEIDA João UAE Team Emirates 10:20

10 BUITRAGO Santiago Bahrain - Victorious 12:20