E Freideg ass den Tour de Romandie vun den Dammen ugaangen. Gefuer ginn dräi Etappen.

Op der 1. Etapp vum Tour de Romandie an der Schwäiz huet sech d'Italieenerin Sofia Bertizzolo d'Victoire geséchert an ass domadder elo och d'Leaderin. Si huet sech no hiwwelegen 114 Kilometer ronderëm Yverdon-les-Bains am Sprint virun der Éisträicherin Carina Schrempf an der Hollännerin Mischa Bredewold (Coequipière vum Christine Majerus) behaapt.

D'Christine Majerus ass als 77. op 4 Minutten a 40 Sekonnen ukomm.

D'Resultat vun der Etapp

1 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ 3:53:10

2 SCHREMPF Carina Fenix-Deceuninck ,,

3 BREDEWOLD Mischa Team SD Worx ,,

4 PALADIN Soraya Canyon//SRAM Racing ,,

5 VAN EMPEL Fem Team Jumbo-Visma ,,

6 ERIĆ Jelena Movistar Team ,,

7 ROSEMAN-GANNON Ruby Team Jayco AlUla ,,

8 CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing ,,

9 ADEGEEST Loes FDJ - SUEZ ,,

10 LACH Marta CERATIZIT-WNT Pro Cycling ,,

...

77 MAJERUS Christine Team SD Worx 4:40

De General

1 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ 3:53:00

2 SCHREMPF Carina Fenix-Deceuninck 0:04

3 BREDEWOLD Mischa Team SD Worx 0:06

4 PALADIN Soraya Canyon//SRAM Racing 0:10

5 VAN EMPEL Fem Team Jumbo-Visma ,,

6 ERIĆ Jelena Movistar Team ,,

7 ROSEMAN-GANNON Ruby Team Jayco AlUla ,,

8 CHABBEY Elise Canyon//SRAM Racing ,,

9 ADEGEEST Loes FDJ - SUEZ ,,

10 LACH Marta CERATIZIT-WNT Pro Cycling ,,

...

77 MAJERUS Christine Team SD Worx 4:50