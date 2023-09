Op der éischter Etapp vum Skoda Tour de Luxembourg goung et iwwer 156,4 Kilometer vun der Sad aus fort, d'Arrivée war um Kierchbierg.

Op de leschte schwéiere Kilometer gouf et ëmmer nees Attacken an Acceleratiounen, allerdéngs konnt kee Coureur sech decisiv ofsetzen, deemno gouf et zum Schluss e Massesprint. Hei war de Corbin Strong dee Séiersten. Den Neiséilänner wënnt virum Sören Kragh Andersen an dem Alex Aranburu. Den Alex Kirsch war als 8. de beschte Lëtzebuerger. Leader am Biergpräis ass deen anere Lëtzebuerger Mats Wenzel, deen an der Echappée vum Dag dra war.

Mam Thibaut Pinot, David Gaudu a Jakob Fuglsang sinn dräi prominent Coureuren d'Etapp net op en Enn gefuer.

D'Klassement vun der 1. Etapp

1 STRONG Corbin Israel - Premier Tech

2 KRAGH ANDERSEN Søren Alpecin-Deceuninck ,,

3 ARANBURU Alex Movistar Team ,,

4 ULISSI Diego UAE Team Emirates ,,

5 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma ,,

6 PLUIMERS Rick Tudor Pro Cycling Team ,,

7 CICCONE Giulio Lidl - Trek ,,

8 KIRSCH Alex Lidl - Trek ,,

9 MASNADA Fausto Soudal - Quick Step ,,

10 VAN WILDER Ilan Soudal - Quick Step ,,

...

30 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe ,,

36 KLUCKERS Arthur Tudor Pro Cycling Team ,,

56 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 0:27

83 WIRTGEN Tom Global 6 Cycling 5:19

106 WENZEL Mats Leopard TOGT Pro Cycling 8:14

107 WIRTGEN Luc Tudor Pro Cycling Team ,,

113 PRIES Cedric Leopard TOGT Pro Cycling 15:38

General no der 1. Etapp

1 STRONG Corbin Israel - Premier Tech

2 KRAGH ANDERSEN Søren Alpecin-Deceuninck 0:04

3 ARANBURU Alex Movistar Team 0:06

4 ULISSI Diego UAE Team Emirates 0:10

5 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma ,,

6 PLUIMERS Rick Tudor Pro Cycling Team ,,

7 CICCONE Giulio Lidl - Trek ,,

8 KIRSCH Alex Lidl - Trek ,,

9 MASNADA Fausto Soudal - Quick Step ,,

10 VAN WILDER Ilan Soudal - Quick Step ,,

...

30 JUNGELS Bob BORA - hansgrohe ,,

36 KLUCKERS Arthur Tudor Pro Cycling Team ,,

56 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 0:37

83 WIRTGEN Tom Global 6 Cycling 5:29

106 WENZEL Mats Leopard TOGT Pro Cycling 8:22

107 WIRTGEN Luc Tudor Pro Cycling Team 8:24

113 PRIES Cedric Leopard TOGT Pro Cycling 15:48