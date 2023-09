E Samschdeg gouf an Holland bei den Dammen d'Europameeschtesch vun der Stroossecourse ermëttelt.

Op der 129.6 Kilometer laanger Course ass et fir 73 Coureuse vu Meppel op de Col vu VAM gaangen. Mat enger Avance vun dräi Sekonnen konnt sech um Enn d'Hollännerin Mischa Bredewold behaapten, dat virun der Landsfra Lorena Wiebes an dem Lotte Kopecky aus der Belsch. D'Christine Majerus koum mat engem Retard vun 43 Sekonne op déi 21. Plaz.

D'Klassement

1 BREDEWOLD Mischa 3:04:12

2 WIEBES Lorena 0:03

3 KOPECKY Lotte ,,

4 GEORGI Pfeiffer 0:07

5 PERSICO Silvia ,,

6 CHABBEY Elise ,,

7 LIPPERT Liane ,,

8 HENDERSON Anna ,,

9 LABOUS Juliette 0:10

10 VOLLERING Demi 0:12

21 MAJERUS Christine 0:43