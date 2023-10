Bei der Victoire vum Fem Van Empel beim Cyclocross Superprestige Overijse war d'Marie Schreiber déi bescht Lëtzebuergerin op der 13. Plaz.

D'Fem Van Empel ass fir den Optakt vun der Cyclocross Saison weider a gudder Form a gewënnt och de Cyclocross Superprestige Overijse an der Belsch. D'Hollännerin huet hirer Konkurrenz vun Ufank u keng Chance gelooss a setzt sech um Enn mat 54 Sekonne Virsprong virum Ceylin del Carmen Alvarado duerch. Op déi 3. Plaz fiert d'Inge van der Heijden.

D'Marie Schreiber, um Enn op der 13. Plaz mat enge Retard vun iwwer 3 Minutten, ass eng ganz gutt Cours gefuer. D'Lëtzebuergerin ass frei an d'Offensiv gaangen, an huet sech och laang an der Poursuite vum Fem van Empel erëm fonnt. An der Schlussphase konnt d'Marie Schreiber den Tempo dunn net méi ganz matgoen.

Beim Superprestige waren och 2 Juniorinnen aus Lëtzebuerg dobäi. D'Maïté Barthels hat um wäisse Stréch e Retard vun iwwer 6 Minutten a fiert domat op d'Plaz 22. D'Layla Barthels kennt um Enn mat iwwer 7 Minutten op déi 27. Plaz.

D'Klassement

01 VAN EMPEL Fem 43:21

02 ALVARADO Ceylin del Carmen + 54

03 VAN DER HEIJDEN Inge + 01:14

04 WORST Annemarie + 01:20

05 VAN ALPHEN Aniek + 01:37

06 BETSEMA Denise + 01:48

07 BENTVELD Leonie + 01:57

08 CLAUZEL Hélène + 01:57

09 KAY Anna + 02:07

10 VERDONSCHOT Laura + 02:26

13 SCHREIBER Marie 3:19

22 BARTHELS Maïté 6:20

27 BARTHELS Layla 7:39