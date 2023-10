E Mëttwoch war d‘Presentatioun vun der 111. Editioun vum Tour de France dat nächste Joer.

Den Depart ass den 29. Juni zu Florenz. Duerno ginn nach zwou Etappen an Italien gefuer, ier et dann a Frankräich eriwwer geet, wou et dann eng éischte Kéier duerch d'Alpe geet. D'Pyrenäe sti méi spéit um Menü. An der leschter Woch geet et dann nach eng Kéier zeréck an d'Alpen. Déi leschten Etapp ass een Zäitfueren, dat zweet an dësem Tour. 21 Etappen, mat am Ganzen 3.492 Kilometer, gi gefuer. Den héchste Punkt ass d'Cime de la Bonette op 2.802 Meter. Wéinst den Olympesche Spiller ass d'Arrivée den 21. Juli net zu Paräis, mä zu Nice.

Etapp 1: 29/06 206 km Florence > Rimini

Etapp 2: 30/06 200 km Cesenatico > Bologne

Etapp 3: 01/07 229 km Plaisance > Turin

Etapp 4: 02/07 138 km Pinerolo > Valloire

Etapp 5: 03/07 177 km Saint-Jean-de-Maurienne > Saint-Vulbas

Etapp 6: 04/07 163 km Mâcon > Dijon

Etapp 7: 05/07 25 km Nuits-Saint-Georges > Gevrey-Chambertin

Etapp 8: 06/07 176 km Semur-en-Auxois > Colombey-les-deux-Églises

Etapp 9: 07/07 199 km Troyes > Troyes

Roudag: 08/07 Orléans

Etapp 10: 09/07 187 km Orléans > Saint-Amand-Montrond

Etapp 11: 10/07 211 km Évaux-les-Bains > Le Lioran

Etapp 12: 11/07 204 km Aurillac > Villeneuve-sur-Lot

Etapp 13: 12/07 171 km Agen > Pau

Etapp 14: 13/07 152 km Pau > Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet

Etapp 15: 14/07 198 km Loudenvielle > Plateau de Beille

Roudag: 15/07 Gruissan

Etapp 16: 16/07 187 km Gruissan > Nimes

Etapp 17: 17/07 178 km Saint-Paul-Trois-Châteaux > Superdévoluy

Etapp 18: 18/07 179 km Gap > Barcelonnette

Etapp 19: 19/07 145 km Embrun > Isola 2000

Etapp 20: 20/07 133 km Nice > Col de la Couillole

Etapp 21: 21/07 34 km Monaco > Nice

Den Tour de France fir Dammen ass dëst Joer méi spéit. Den Depart ass méindes den 12. August zu Rotterdam. 3 Etappe ginn an Holland gefuer. Den Héichpunkt dierft d'Arrivée vun der leschter Etapp uewen op der Alpe d'Huez sinn. Zwou Etappe kommen an der Groussregioun un: Eng zu Léck an déi aner zu Amnéville hei vir a Frankräich. Am Ganze ginn 8 Etappe gefuer mat engem Total vun 946 Kilometer.

Christine Majerus iwwer den Tour de France 2024

Etapp 1: 12/08 124 km Rotterdam > La Haye

Etapp 2: 13/08 67 km Dordrecht > Rotterdam

Etapp 3: 13/08 6.3 km Rotterdam > Rotterdam

Etapp 4: 14/08 122 km Valkenburg > Liège

Etapp 5: 15/08 150 km Bastogne > Amnéville

Etapp 6: 16/08 160 km Remiremont > Morteau

Etapp 7: 17/08 167 km Champagnole > Le Grand-Bornand

Etapp 8: 18/08 150 km Le Grand-Bornand > Alpe d'Huez

