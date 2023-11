Bei der Presentatioun vun der Amazon-Dokumentatioun "Jan Ullrich - Der Gejagte" huet den 49 Joer alen Ex-Profisportler zouginn, aktiv gedoppt ze hunn.

"Jo, ech hu gedoppt", sot den Ullrich bei der Presentatioun vun der Dokumentatioun zu München. De fréiere Vëlosproffi hat jo 1997 am Trikot vum Team Telekom d'Tour de France gewonnen.

Bal 20 Joer huet de Jan Ullrich sech net zum Thema geäussert. Scho virun der Presentatioun huet hien an engem Interview mam däitsche Magasinn "Stern" gesot: "Ech weess net, ob een dat haut nach verstoe kann. Mä deemools huet et sech komplett normal ugefillt."

Esou Aktioune gerechtfäerdegt huet een domadder, datt ee sech sot, datt een d'Doppingmëttele just notzt, fir d'Chancëgläichheet am Vëlossport oprecht z'erhalen. "Ouni nozehëllefen, esou huet een deemools gemengt, wär et esou, wéi wann s de géifs mat engem Messer arméiert an eng Schéisserei goen", esou de 49 Joer alen Ullrich schonn am Virfeld vun der Presentatioun.