E Sonndeg ass am Kader vum Skoda Cross Cup zu Zéisseng de regionale Cyclocross gefuer ginn.

Den Ufank vun den Elite Coursen zu Zéisseng hunn haut Damme gemaach. No der Victoire leschte Weekend um Härebierg war d’Christine Majerus nees net ze schloen. Vum Depart aus fort huet Cyclistin vun SD Worx dann och der Kurs hire Stempel obgedreck. No engem ganz séieren Ufank ass d’Lach ob d’Konkurrenz ëmmer méi grouss ginn. An Déi Avance sollt dann och duer goe fir déi zweet Victoire kennen ze féieren. Op d'Plazen 2 an 3 fueren d'Isabelle Klein an d'Maïté Barthels.

Bei den Hären hu sech no manner wéi 3 Ronnen déi zwee Kolleege Loïc Bettendorf a Mats Wenzel aus dem Stëbs gemaach. Den Noa Berton huet et nach eng Zäit laang geschafft de Kontakt zu deenen zwee ze halen huet awer no hallwer Kurs d’Spëtzt missen Zeie loossen. Et huet laang Zäit dono ausgesi wéi wann dëss Epreuve zu Zéisseng sech am Sprint wäert Entscheeden. 2 Ronne viru Schluss sollt e Platten dem Mats Wenzel dann awer e Stréch duerch d’Rechnung maachen.

De Virsprong vum Loïc Bettendorf ass séier ob 30 Sekonne geklommen an no zwou zweete Platze leschte Weekend duerft de Jonke Coureur dann um Sonndeg seng drëtte Victoire an der lafender Saision féieren. Op de Plazen 2 an 3 klasséieren sech de Mats Wenzel an den Noa Berton.

De Ken Conter placéiert sech als gudde véierten a bléift sou weiderhin am Leader Trickot vum Skoda Cross Cup.

Bei der U17 ka bei den Hären sech de Jules Huber virum Sawson Fehlen Pereira an dem Yannis Molter duerchsetzen. Bei den Damme gëtt et hei e Succès vum June Nothum. Kylie Bintz fiert virum Melissa Molnar op déi 2. Plaz.



A bei de Masters ka sech den Olivier Paderhuber iwwert déi 1. Plaz freeën. Hannendrun klasséieren sech de Marc Rolf Indegand an den Dirk Hemmerling.