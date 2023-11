D'Marie Schreiber hat op der 4. Plaz e Retard vu 57 Sekonnen op d'Gewënnerin Lucinda Brand an 12 Sekonne Réckstand op déi 3. Plaz.

Gewonne gouf d'Weltcup-Course zu Dublin vun der Hollännerin d'Lucinda Brand. Op Plazen 2 an 3 fueren d'Ceylin del Carmen an Zoe Backstedt.

Marie Schreiber ass alt nees eng ganz gutt Course gefuer. No 2 Ronne louch d'Lëtzebuergerinn op der 4. Plaz, mat engem Retard vun nëmme 5 Sekonnen op Lucinda Brand. Un der Spëtzt konnt sech d'Hollännerin an der Suite vun der Course dunn ëmmer méi ofsetzen an huet hire Virsprong op d'Ceylin del Carmen op 30 Sekonne konnten ausbauen. Marie Schreiber louch weider op der gudder 4. Plaz, hat awer keng Chance den Uschloss un Zoe Backstedt an déi 3. Plaz ze halen, och wann d'Lëtzebuergerin tëschenduerch nees e Stéck méi no sollt kommen. Um Enn fiert d'Marie Schreiber mat engem Retard vu 57 Sekonnen op Lucinda Brand op déi 4. Plaz.

An der U23-Kategorie ass d'Marie Schreiber op déi 2. Plaz gefuer. D'Brittin Zoe Backstedt louch hei op der 1. Plaz. Komplettéiert gouf de Podium vun der Tschechin Kristyna Zemanova.

Bei den Häre gëtt et eng Victoire fir den Hollänner Pim Ronhaar. Hien ka sech mat knappen 2 Sekonne virum Belsch Laurens Sweeck duerchsetzen. Mat 20 Sekonne Retard fiert den Eli Iserbyt op déi 3. Plaz. Ënnert den Top 15 klasséieren sech ganzer 10 Belsch.

D'Klassement vun den Dammen

1. Lucinda Brand 54:59

2. Ceylin del Carmen +38

3. Zoe Backstedt +45

4. Marie Schreiber +57

D'Klassement vun den Hären

1. Pim Ronhaar 57:17

2. Laurens Sweeck +2

3. Eli Iserbyt +20