Zu Boom an der Belsch stoung e Samschdeg de Mëtteg eng Manche vum Superprestige um Programm.

Bei den Dammen huet d'Christine Majerus d'Top 10 just knapp verpasst an ass mat engem Retard vu 4 Minutten a 17 Sekonnen als 11. ukomm. D'Victoire war iwwerdeems fir d'Hollännerin Fem van Empel, déi sech virun hiren zwou Landsfraen Puck Pieterse an Annemarie Worst behaapte konnt.

Nieft dem Majerus waren nach eng Rei aner Lëtzebuergerinnen am Asaz. D'Nina Berton ass 7 Minutten an 23 Sekonnen nom van Empel als 19. iwwer d'Zillinn gefuer. D'Liv Wenzel huet et iwwerdeems op déi 22. Plaz gepackt, wärend d'Maïté Barthels kuerz drop als 24. ukomm ass.

Bei den Hären ass d'Victoire iwwerdeems un den Hollänner Joris Nieuwenhuis gaangen. Hie konnt sech virum Britt Cameron Mason an dem Eli Iserbyt aus der Belsch duerchsetzen.

Och bei de Juniore sinn dräi Lëtzebuerger mat un den Depart gaangen. De Lenn Schmitz ass hei mat engem Retard vu 4 Minutten an 28 Sekonnen op de Gewënner Arthur van den Boer den 28. ginn. De Lennox Papi an den Théo Da Costa Passetti sinn iwwerdeems op d'Plazen 41 an 43 komm.

D'Top 10 bei den Dammen

1 VAN EMPEL Fem Holland 43:27

2 PIETERSE Puck Holland +1:04

3 WORST Annemarie Holland +1:59

4 VAN DER HEIJDEN Inge Holland +2:07

5 VAN ALPHEN Aniek Holland +2:15

6 BETSEMA Denise Holland +2:18

7 VAS Blanka Kata Ungarn +2:34

8 CANT Sanne Belsch +2:44

9 VAN ANROOIJ Shirin Holland +2:55

10 FRANCK Alicia Belsch +3:11

11 MAJERUS Christine Lëtzebuerg +4:17

...

19 BERTON Nina Lëtzebuerg +7:23

22 WENZEL Liv Lëtzebuerg

24 BARTHELS Maïté Lëtzebuerg

D'Top 10 bei den Hären



1 NIEUWENHUIS Joris Holland 57:32

2 MASON Cameron Groussbritannien +0:10

3 ISERBYT Eli Belsch +0:52

4 VANDEPUTTE Niels Belsch +1:05

5 VANTHOURENHOUT Michael Belsch +1:11

6 NYS Thibau Belsch +1:32

7 MEEUSSEN Witse Belsch "

8 ADAMS Jens Belsch +1:41

9 AERT Thijs Belsch +1:48

10 MICHELS Jente Belsch +1:51