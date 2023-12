Bei der sechster Manche vum Weltcup huet d'Lëtzebuergerin eng exzellent Performance gewisen an huet sech just dem Lucinda Brand musse geschloe ginn.

Reaktioun Marie Schreiber

No der véierter Plaz beim Weltcup zu Dublin virun enger Woch huet d'Marie Schreiber nees en exzellent Resultat geliwwert a sech beim Weltcup zu Flamanville Plaz 2 geséchert. D'Lëtzebuergerin ass mat engem Retard vun 20 Sekonnen hannert der Gewënnerin Lucinda Brand iwwer de wäisse Stréch gefuer. De Podium gëtt vum Leonie Bentveld (+ 30 Sekonnen) komplettéiert. D'Marie Schreiber war déi eenzeg Net-Hollännerin ënnert den éischten Aacht.

Mat dësem Resultat huet d'Lëtzebuergerin och déi éischt Plaz an hirer Alterskategorie U23 beluecht, virun den Hollännerinne Leonie Bentveld a Shirin van Anrooij.

Déi éischt zwee Tier vun der Course zu Flamanville an der Normandie louch d'Marie Schreiber a Féierung, duerno konnt d'Lucinda Brand op d'Lëtzebuergerin opschléissen a sech uschléissend lues a lues ofsetzen. D'Coureurin vun SD Worx hat ëmmer eng komfortabel Avance op déi drëtt Plaz an ass hir Course sécher heemgefuer. Am Weltcup steet d'Marie Schreiber elo op der sechster Plaz.

Bei den Häre war d'Victoire fir den Eli Iserbyt. De Belsch ass no 1:00:09 iwwer d'Ligne d'arrivée gefuer a war domat 13 Sekonne méi séier wéi de Lars van der Haar. Mam Pim Ronhaar (+ 47 Sekonnen) koum en zweeten Hollänner op de Podium.