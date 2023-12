De fréiere Weltmeeschter am Zäitfueren Rohan Dennis soll seng 32 Joer al Fra an Australie mam Auto ugestouss hunn.

Si ass am Spidol un de Suitte hire Blessure gestuerwen.

De Rohan Dennis, war bis dëst Joer bei der Formatioun Jumbo-Visma ënner Kontrakt an huet ënnert anerem Etappen am Tour de France an a, Tour de Suisse gewonnen.

Wéi australesch Medie mellen, gouf den 33 Joer alen australesche Coureur, gouf ënner anerem wéinst Doutschlag ugeklot.