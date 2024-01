Red Bull dierft d'Vëlosekipp Bora-hansgrohe iwwerhuelen. Déi éisträichesch Konkurrenz-Autoritéit ass aktuell mam Dossier befaasst.

Red Bull plangt fir 51% bei der däitscher Ekipp ze iwwerhuelen. Vun der Ekipp vum Lëtzebuerger Bob Jungels koum d'Confirmatioun, datt een e Partenariat envisagéiert.

Zënter kuerzem steet jo och den Giro-Gewënner Primož Roglič bei Bora-hansgrohe ënner Kontrakt.

Red Bull trëtt bis ewell als grousse Sponsor an der Formel 1 an och am Futtball op. Am Vëlossport huet een den Ament just vereenzelt Sportler ënner Kontrakt. Zu dëse gehéieren den däitsche Bora-hansgrohe Profi Anton Palzer wéi och d'Top-Stars Wout Van Aert an Thomas Pidcock.