E Sonndeg sinn d'Coureusen a Coureuren zu Alzeng am regionale Cyclocross un den Depart gaangen.

An der Masters-Kategorie huet den Tommy Arnoldy sech no sechs Tier an am Ganzen 43:10 Minutten d'Victoire geséchert. Dat mat 1:05 Minutt virum Marc Indergand an 1:57 Minutt virum Olivier Paderhuber.

Bei den Damme konnt sech dann d'Christine Majerus kloer duerchsetzen. Mat enger grousser Avance vun enger Minutt an 38 Sekonnen koum si virum Isabelle Klein op der Arrivée un. Déi drëtt Plaz war hei fir d'Gwen Nothum mat engem Retard vun 2:08 Minutten.

Bei de Juniore gouf et dann nach eng Victoire fir de Jonah Flammang-Lies virum Thomas Auduc an dem Flavio Astolfi a bei den Débutants huet sech de Julius Klose virum Ben Koenig an dem Tunn Sinner behaapt.

D'Resultater am Detail

