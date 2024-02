No 161 Kilometer konnt den Dän Mads Pedersen (Lidl Trek) sech am Sprint géint de Milan Menten (Lotto Dstny) an de Rasmus Tiller (Uno-X Mobility) behaapten.

De Alex Kirsch (52), de Kevin Geniets (53) an den Arthur Kluckers (69) sinn an der selwechter Zäit wéi den Etappegewënner iwwert d'Arrivée gefuer. Am Generalklassement huet de Pedersen elo duerch d'Bonifikatiounen de Lead iwwerholl, 6 Sekonne virum Axel Laurance, deen déi 2. Etapp gewonnen hat. Op Plaz 3 ass de Fransous Kévin Vauquelin op 12 Sekonnen. De Kevin Geniets ass gudde Véierten op 16 Sekonnen. E bësse méi wäit hannendru kommen dann op Plaz 46 den Arthur Klickers (+1min28) an op Plaz 53 den Alex Kirsch (+2min03). Déi Véiert Etapp geet e Samschdeg iwwer 158,5 Kilometer vu Méjannes-le-Clap op Méjannes-le-Clap.