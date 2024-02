Op der 5. a leschter Etapp vun dëser 54. Editioun stoung zu Alès fir d'Coureuren en Zäitfueren iwwer ronn 10,65 Kilometer um Programm.

De Kévin Vauquelin konnt sech d'Etappevictoire mat enger Zäit vun 15 Minutten an 2 Sekonne virum Mads Pedersen sécheren. Den Dän hat ee Retard vun 10 Sekonnen an huet et domat op déi zweet Plaz vun dësem Contre-la-montre gepackt, woumat hien am General knapp d'Iwwerhand behält.

Hei huet de Coureur vu Lidl-Trek eng Avance vu just 2 Sekonnen op de Vauquelin behalen, soudass hien déi 54. Editioun vun der Etoile des Bessèges fir sech entscheede kann.

De Kevin Geniets hat iwwerdeems bei der Reconnaissance eng Chute. Hien ass mat engem Retard vun 53 Sekonnen op Plaz 23 gefuer. Am Generalklassement ass de Lëtzebuerger domat op Plaz 10 zréckgefall.

Kevin Geniets a été victime d’une chute sur la reconnaissance du contre-la-montre de l’Etoile de Bessèges. Les plaies à la main ont nécessité des points de suture, les radios n’ont décelé aucune fracture.



Kevin sera présent sur la rampe de lancement à 15h26. pic.twitter.com/bR2KbCngBM — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) February 4, 2024

Den Alex Kirsch ass mat engem Réckstand vun 58 Sekonnen op déi 28. Plaz gefuer, iwwerdeems den Arthur Kluckers et mat engem Retard vun 1:16 op Plaz 44 vum Zäitfuere gepackt huet. Am General läit de Kluckers op Plaz 35 an de Kirsch op Plaz 62.

D'Top 10 vum Generalklassement

1 PEDERSEN Mads Lidl - Trek 11:24:34

2 VAUQUELIN Kévin Arkéa - B&B Hotels +0:02

3 BETTIOL Alberto EF Education - EasyPost +0:32

4 HEALY Ben EF Education - EasyPost +0:43

5 ROCHAS Rémy Groupama - FDJ +0:51

6 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

7 BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team +0:54

8 BERCKMOES Jenno Lotto Dstny +0:56

9 VAN MOER Brent Lotto Dstny +0:58

10 GENIETS Kevin Groupama - FDJ +0:59

...

35 KLUCKERS Arthur Tudor Pro Cycling Team +2:35

62 KIRSCH Alex Lidl - Trek +5:24