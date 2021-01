Fir de President vun der FLH kann ee mat der Hëllef vu Schnelltester d'Reprise verantworten.

All Méindeg gëtt et am RTL-Podcast "Drëtt Hallschent" eng nei Episod mat Invitéen aus der nationaler an internationaler Sportswelt.

Drëtt Hallschent Episod 18: Dr Romain Schockmel

Am Februar wäert de sougenannte "Restart" am nationale Sport sinn. Am Sport-Podcast ass dës Woch de President vun der Handballfederatioun Dr Romain Schockmel eisen Invité.

Mat him goung et ënnert anerem ëm d'Sécherheet vun der Reprise.

De komplette Podcast mam FLH-President Dr Romain Schockeml an all déi aner Episode vun "Drëtt Hallschent" fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.

"Mat Hëllef vu Schnelltester kann ee verantworten, fir nees unzefänken"

Dr R. Schockmel iwwer Relance vum Sport/Rep. J. Kettenmeyer

Den éischte Weekend am Februar sollen am nationalen Handball nees déi éischt Matcher gespillt ginn.

Den Dr Romain Schockmel huet net nëmmen d'Kap vun der Handballfederatioun op, fir déi hien zanter 2016 als President aktiv ass, mä vu Beruff ass hien Dokter.

Deemno kann hien den Impakt vum Coronavirus och op de Sport gutt aschätzen an hie begréisst, datt d'Regierung decidéiert huet, de Sport nees ze erméiglechen.

"Dee Moment ass een natierlech méi engagéiert, och ëm d'Sécherheet vun de Patienten an natierlech och déi "net-Corona-Fäll" ze behandelen. Et ass jo den Ament den Haaptsujet an de Spideeler, fir kënnen de tranchéieren, wat menger Meenung no bis elo gutt gelongen ass hei am Land, an ech och mengen, datt wann ee kuckt wéi d'Zuelen elo sinn, huet dat sech bestätegt. Deemno gi mir an eng Richtung, déi eis et erlaabt, effektiv déi eng oder aner Deconfinementer, och am Sport, kënnen ze maachen."

Den Zenario, wéi et am Handball elo bei der Reprise ka virugoen, gouf schonn am Dezember festgeluecht. Och wann et knapp ass, lafen elo déi lescht Preparatiounen, och a puncto Schnelltester.

"Mat der Ouverture hu mir elo 2-3 Wochen Zäit, dat ass natierlech knapp, mä ech menge mir kréien dat hin. Och d'Veräiner haten awer Zäit, datt hir Spiller trainéiere konnten. Ech wollt och net ze fréi ufänken, well mir jo wëssen, datt e puer Mutatiounsvarianten am Raum stinn. Den Ament schéngt dat awer net alt ze vill matzespillen. Ech denken, datt mir mat Hëllef vun de Schnelltester kënne verantworten, fir nees unzefänken."