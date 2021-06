Dës Woch ass de Frank Muller Invité an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

De Basketspiller huet nom Championstitel mam T71 seng Basketaschong un de Nol gehaangen. An dëser Episod kucken de Jeff Kettenmeyer an de Franky Hippert mam Pivot op seng Karriär mat am Ganzen 11 Titel zeréck.

Donieft geet et awer och ëm dem Frank Muller säin Job als Sportpsycholog am Sportlycée.

Podcast Drëtt Hallschent Episod 39: Frank Muller

All d'Episode vun "Drëtt Hallschent" fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.

