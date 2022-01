Fir den Optakt vum neie Joer vum Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk" ass den Dan Kersch dës Woch Invité.

Déi Lëtzebuerger Hären-Handballnationalekipp huet an den nächsten Deeg volle Programm. Lass geet et e Freideg mat engem Mini-Tournoi op de Färöer Inselen an der Weltmeeschterschaftsqualifikatioun mat de Matcher géint den Organisateur, Lettland an Italien. D'nächst Woch geet et da schonn an der Europameeschterschaftsqualifikatioun weider géint d'Belsch. An eisem Podcast "Drëtt Hallschent de Sporttalk" ass dës Woch de Martin Müller vum Handball Esch eisen Invité.

Natierlech geet e Sportler all Match op den Terrain fir ze gewannen. Dat ass fir d'FLH-Formatioun elo de Weekend op de Färöer Inselen géint déi 3 Natiounen natierlech och de Fall. D'Haaptzil vun der Handballnationalekipp ass awer d'Partie an der Relegatioun vun der Europameeschterschaftsqualifikatioun géint d'Belsch, esou de Réckraumspiller Martin Müller.

"Mat der Belsch hate mir ëmmer ongeféier deen nämmlechten Niveau. Dann hate si eng Phas, wou se vill Spiller am Ausland haten. Lo mengen ech, datt mer awer nees um nämmlechten Niveau si wéi si. Mir wëllen do gewannen."

Den Allersmatch an där Europameeschterschaftsqualifikatioun géint d'Belsch ass den Donneschdeg 20. Januar an der Coque. De Retour ass zwee Deeg drop zu Hasselt. Fir de Martin Müller ass et mat sengen 33 Joer seng lescht Campagne mat der Nationalekipp. De Réckraumspiller ass jo ee vu wéinege Lëtzebuerger, déi mam Handball, an dat och nach hei am Land, säi Brout mat sengem Sport verdéngt. Een Dada vum President vun der Lëtzebuerger Handballfederatioun, dem Dokter Romain Schockmel, ass jo, fir de Lëtzebuerger Sport, awer och den Handball, méi ze professionaliséieren.

"Dat ass ëmmer eng Fro vu Suen, wa mer iwwer Professionaliséiere schwätzen. Dat geet hei zu Lëtzebuerg just iwwer de Sponsoring. Hei zu Esch huet de Veräin decidéiert, net nëmmen auslännesch Spiller als Profien ze huelen, ma och Lëtzebuerger als Semi-Profi oder wéi mech als Profi eng Chance ze ginn. Si hätten och kënnen decidéieren, en Auslänner ze engagéieren, fir all Match 10 Goler ze schéissen."

Beim Handball Esch leeft dem Martin Müller säi Kontrakt um Enn vun der Saison aus. De Routinier hofft awer, nach déi eng oder aner Saison kënnen drun ze hänken, als Vollprofi oder ënnert enger anerer Form, ass am Moment nach net gewosst.

