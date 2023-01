Invité am Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk" ass dës Woch d'Lisy Hetting.

Mat der Kapitänin vum Gréngewald am Damme-Basketball hu mer ënnert anerem iwwert déi ganz Konfusioun geschwat, déi et an der Halleffinall vun der Coupe des Dames tëscht hirem Veräin an dem T71 Diddeleng gouf. Da war awer och e Sujet, datt de Gréngewald mat 3 Profispillerinnen am Championnat untrëtt an domadder de sougenannten "Gentlemen's agreement" net méi anhält. Ma d'Lisy Hetting huet eis awer och verroden, wien an der Zäit hir léifste Spiller am Lëtzebuerger Basketballchampionnat waren.

Podcast Drëtt Hallschent Episod 98 (Lisy Hetting)

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes