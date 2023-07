Dës Woch ass d'Karateka d'Invitée am Podcast Drëtt Hallschent.

Viru gutt 6 Méint huet d'Jenny Warling sech un de Kräizbänner blesséiert. Um éischten Tournoi no der Blessur huet d'Karateka op de European Games sensationell d'Bronzemedail gewonnen. Ënnert anerem doriwwer an iwwer déi schwéier Zäit no der Verletzung schwätzt de Rich Simon mam Jenny Warling am aktuelle Podcast.