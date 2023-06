E Mëttwoch den Owend hunn zu Krakau a Polen d'European Games offiziell ugefaangen. En Donneschdeg waren déi éischt Lëtzebuerger Sportler am Asaz.

Am Karate huet d'Jenny Warling sech an der Gewiichtsklass ënnert 55 Kilogramm duerch zwou Victoiren an ee Remis fir d'Halleffinalle qualifizéiert. Kuerz viru 17 Auer kritt d'Lëtzebuergerin et mat der Ukrainerin Anzhlika Terliuga ze dinn.

D'Jenny Warling, fir déi et no hirem Kräizbandrëss de Comeback ass, huet elo scho Bronze sécher. Bei enger Victoire an den Halleffinalle géing d'Lëtzebuergerin ëm Gold kämpfen.

Fir de Chef de Mission zu Krakau Raymond Conzemius hunn och nach aner Lëtzebuerger Sportler Chancen op gutt Resultater.

Extrait Raymond Conzemius

D'Mariya Shkolna am Bouschéissen, eis Triathleten am Relais Mixed. Am Dëschtennis hu mir och eng Rei Eisen am Feier, virun allem bei eisen Dammen oder am Dubbel Mixed, wou mir hoffen, deen een oder aneren Tour weider ze kommen. An deem Sënn sinn déi sportlech Resultater a verschiddenen Discipline ganz héich. An aneren Disciplinnen ass et eng éischt Erfarung fir eenzel Leit op dësem Niveau an awer och eng Bestandsopnam op europäeschem Niveau.

Am Kanusport hat den Dario Maksimovic säin éischten Optrëtt. Iwwer 200 Meter ass hien a sengem Virlag dee Leschte ginn an huet de Sprong an d'Halleffinalle verpasst. Hien huet 46,178 Sekonne gebraucht. 41,735 Sekonne wieren néideg gewiescht, fir eng Ronn weider ze kommen.