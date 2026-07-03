Et ass déi Course, wou vill F1-Leit am eegene Bett schlofe kënnen. Déi meescht Teams hunn an der Géigend vu Silverstone hir Fabrick oder op d’mannst hir Dependance. Och fir fënnef Piloten ass et dat grousst Heemspill, virop fir de Weltmeeschter Lando Norris, deen hei d’lescht Joer eng ganz emotional Victoire feiere konnt. D’lescht Woch zu Spielberg huet den George Russell iwwerleeë gewonnen. Kann hien elo och säin Heem-GP eng éischte Kéier gewannen? Ferrari dogéint huet an Éisträich enttäuscht. Kann d’Scuderia sech dëse Weekend zeréck kafen, an dem Lewis Hamilton seng éischten Heem-Victoire a Rout schenken? Mam Update schéint Red Bull den Uschloss un d’Spëtzt fonnt ze hunn. Kann de Verstappen also der brittescher Konkurrenz ee Stréch duerch d’Rechnung maachen?
Suivéiert de FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026 live op RTL ZWEE an RTL PLAY.
Commentaire: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl
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Sprint Qualifying, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Freideg, 3. Juli 2026:
Ufank vun der Emissioun: 17h25
Start vun der Sprint-Qualifikatioun: 17h30
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 18h25
Commentaire: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl
Sprint, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Samschdeg, 4. Juli 2026:
Ufank vun der Emissioun: 12h55
Start vum Sprint: 13h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 13h45
Commentaire: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl
Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Samschdeg, 4. Juli 2026:
Ufank vun der Emissioun: 16h55
Start vun der Qualifikatioun: 17h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 18h10
Commentaire: Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl
Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Sonndeg, 5. Juli 2026:
Ufank vun der Emissioun: 15h20
Depart vun der Course: 16h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 18h15
Commentaire: Serge Pauly a Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl
6. bis 8. Mäerz: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026
Albert Park Grand Prix Circuit - Australia
13. bis 15. Mäerz: FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2026
Shanghai International Circuit - China
27. bis 29. Mäerz: FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026
Suzuka Circuit - Japan
01. bis 03. Mee: FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026
Miami International Autodrome - Miami
22. bis 24. Mee: FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026
Circuit Gilles-Villeneuve - Canada
5. bis 7. Juni: FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026
Circuit de Monaco - Monaco
12. bis 14. Juni: FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya - Barcelona-Catalunya
26. bis 28. Juni: FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
Red Bull Ring - Austria
3. bis 5. Juli: FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026
Silverstone Circuit - Great Britain
17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium
24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary
21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands
4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy
11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain
24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan
9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore
23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States
30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico
6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil
20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas
27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar
4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi