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1. Fräien Training live dëse Freideg um 13:25 Auer op RTL ZWEE an um RTL PlayFormel 1: Grousse Präis vun der Belsch

RTL Lëtzebuerg
D'Formel 1 virun der Lëtzebuerger Hausdier! Op der séierer Ardennen-Achterbunn annoncéiert sech ee weideren Zweekampf tëschent Rout a Sëlwer.
Update: 17.07.2026 06:00

No der Leclerc-Victoire zu Silverstone kënnt Ferrari ganz optimistesch op Spa-Francorchamps. Um "schéinste Circuit vun der Welt" sinn nämlech ganz änlech Qualitéite gefrot wéi virun zwou Wochen a Groussbritannien. Op fléissende Circuite schénge Ferrari a Mercedes am Moment änlech séier ënnerwee ze sinn, sou datt Rout a Sëlwer och an der Belsch zu de grousse Favoritte zielen. Virausgesat, den Antonelli an de Russell falen net eng weider Kéier iwwer déi schlecht Mercedes-Zouverlässegkeet. 

Suivéiert de FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026 live op RTL ZWEE an RTL PLAY.

Commentaire: Tom Nols

Login, fir d'Formel 1 am Stream op RTL PLAY ze kucken  

Wéinst de strengen Anti-Piratage-Virschrëfte vun der Formel 1 sinn d'F1-Contenuen op RTL PLAY mat engem Login protegéiert. Wien d'Livestreamen an d'Replaye vun de Formel-1-Courssen op RTL PLAY kucke wëllt, muss sech mat sengem RTL-Benotzernumm a -Passwuert aloggen. Et brauch een awer och weiderhin näischt fir d'Formel 1 op RTL PLAY ze bezuelen.

Weider Informatiounen iwwer den RTL-Login, fir F1-Contenuen op RTL Play ze kucken...

Programm

Fräien Training, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Freideg, 17. Juli 2026: 13h25 – 14h35
Commentaire: Tom Nols

Freideg, 17 Juli 2026:  16h55 – 18h05
Commentaire: Tom Nols

Samschdeg, 18. Juli 2026: 12h25 – 13h35
Commentaire: Tom Nols

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Samschdeg, 18. Juli 2026:
Ufank vun der Emissioun: 15h55
Start vun der Qualifikatioun: 16h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h10
Commentaire: Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Sonndeg, 19. Juli 2026:
Ufank vun der Emissioun: 14h10
Depart vun der Course: 15h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h15
Commentaire: Serge Pauly an Tom Nols
Reporter op der Plaz: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl

Saison-Kalenner 2026

F1 2026 Kalenner.pdf

17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium

24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary

21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands

4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy

11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain

24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan

9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore

23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States

30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico

6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil

20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas

27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar

4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi

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