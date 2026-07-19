No der Leclerc-Victoire zu Silverstone kënnt Ferrari ganz optimistesch op Spa-Francorchamps. Um "schéinste Circuit vun der Welt" sinn nämlech ganz änlech Qualitéite gefrot wéi virun zwou Wochen a Groussbritannien. Op fléissende Circuite schénge Ferrari a Mercedes am Moment änlech séier ënnerwee ze sinn, sou datt Rout a Sëlwer och an der Belsch zu de grousse Favoritte zielen. Virausgesat, den Antonelli an de Russell falen net eng weider Kéier iwwer déi schlecht Mercedes-Zouverlässegkeet.
Am Virprogramm huelen Iech den RTL-F1-Reporter Tom Hoffmann an den RTL-F1-Expert Dominique Riefstahl mat an d'Startopstellung, fir Iech hautno iwwer d'Aktualitéit am F1-Paddock ze informéieren. Si hunn och en exklusiven Interview-Rendez-vous mam Mike Krack fir méi iwwert déi lescht Entwécklunge bei Aston Martin gewuer ze ginn.
Suivéiert de FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026 live op RTL ZWEE an RTL PLAY.
Commentaire: Serge Pauly & Tom Nols
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Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Sonndeg, 19. Juli 2026:
Ufank vun der Emissioun: 14h10
Depart vun der Course: 15h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h15
Commentaire: Serge Pauly an Tom Nols
Reporter op der Plaz: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl
17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium
24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary
21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands
4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy
11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain
24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan
9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore
23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States
30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico
6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil
20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas
27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar
4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi