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Futtball-WM: Bilan vum 2. SpilldagButeuren an Toppform, Portugal a Spuenien erwächen an d'Tierkei seet Äddi

Jeff Birsens
Nom zweete Spilldag vun der Futtball-WM 2026 sinn elo och d'Favoritte Portugal a Spuenien am Turnéier ukomm. Fir d'Tierkei dogéint ass d'Rees schonn eriwwer.
Update: 24.06.2026 17:21
TOPSHOT - Norway's forward #09 Erling Braut Haaland celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup Group I football match between Norway and Senegal at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 22, 2026.
Den Erling Haaland no sengem zweete Gol géint Senegal.
© AFP

Den 2. Spilldag vun der Futtball-WM ass eriwwer an dobäi ass et schonn zu deenen éischten Decisioune komm. Sécher an der K.o.-Phas, déi fir déi éischte Kéier mat de 1/16-Finalle starte wäert, steet Mexiko, d'USA, Däitschland, Frankräich, Norwegen, Argentinien a Kolumbien mat jeeweils sechs Punkten.

Erwächt sinn dann och d'Favoritte Spuenien a Portugal. Nom 0:0 um

, wou ee sech géint den Aussesäiter Cap Vert d'Zänn ausgebass hat, ass fir d'Spuenier am Duell géint Saudi Arabien de Knuet mat enger souveräner 4:0-Victoire geplatzt. Fir Portugal gouf et nom schwaachen 2:2 géint de Kongo e 5:0-Gol-Festival géint Usbekistan, bei deem de Cristiano Ronaldo direkt mat zwee Goler bäidroe konnt an domat och op senger 6. WM getraff huet.

Fréizäiteg eriwwer ass d'WM da scho fir fënnef Natiounen. Wärend dat bei Haiti, Jordanien a Panama vläicht scho viraus ze gesi war, huet den Out vun der Tierkei fir déi wuel gréissten Iwwerraschung gesuergt. Nom schlechte Start mat engem 0:2 géint Australien huet een och géint Paraguay trotz Iwwerzuel an 32 Golschëss um Enn mat 0:1 de Kierzere gezunn, woumat e Sprong op déi 3. Plaz um leschte Spilldag wéinst dem direkte Vergläich net méi méiglech ass. Enttäuscht huet dann e bëssen iwwerraschend och Tunesien, dat sech bannent den éischten zwee Matcher aacht Géigegoler gefaangen huet a mat 0 Punkte schonn de Retourticket buche kann.

Verlooss ass op dëser WM ouni Zweiwel op d'Buteure vun de jeeweilegen Topp-Natiounen. Nom Hattrick um 1. Spilldag konnt de Lionel Messi och um 2. Spilldag géint Éisträich zwee Mol treffen. Mat jeeweils 2x2 Goler stinn direkt hannendrun de Kylian Mbappé an och den Erling Haaland fir Norwegen op der Lëscht vun de Buteuren. Déi meescht Scorer huet dann och den Deniz Undav, deen Däitschland mat sengen zwee Goler no Awiesslung géint d'Côte d'Ivoire déi 1. Plaz séchere konnt an elo scho 5 Scorerpunkten (3 Goler + 2 Virlagen) gesammelt huet.

Mat ville Buteuren an Toppform kann ee sech also op den 3. Spilldag freeën, op deem nach vill Natioune fir en Ticket oder och fir eng gutt Ausgangslag an der K.o-Phas kämpfe wäerten. Den Optakt ass e Mëttwoch den Owend mat de Partië Schwäiz-Kanada a Bosnien-Katar am Grupp B, déi zäitgläich ëm 21:00 Auer ugepaff ginn.

De Bilan vum 1. Spilldag

Cape Verde's goalkeeper #01 Vozinha celebrates with his national flag at the end of the 2026 World Cup Group H football match between Spain and Cape Verde at the Atlanta Stadium in Atlanta on June 15, 2026.
Futtball-WM: Bilan vum 1. Spilldag
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