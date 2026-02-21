E Samschdeg ass de Ball nees an den internationale Futtball-Championnater gerullt. An der Premier League hunn direkt zwou Ekippen aus der Top4 Punkte leie gelooss. Aston Villa ass net iwwert en 1:1 géint Leeds erauskomm an och fir Chelsea gouf et duerch e spéide Géigegol an der 93. Minutt just en 1:1 géint den Zweetleschte Burnley.
An der Serie A bleift Como weider a Kontakt mam Spëtzegrupp, nodeems ee sech auswäerts bei Juventus Turin mat 2:0 duerchsetze konnt. An der Tabell steet een elo op der 6. Plaz just nach ee Punkt hannert der Bianconeri an zwee Punkten hannert enger Champions-League-Plaz. Juventus steet dogéint nom Out an der Coppa Italia an der batterer 2:5-Defaite géint Galatasaray an der Champions League an enger richteger Kris.
An der Bundesliga huet sech den FC Bayern wichteg dräi Punkte géint Frankfurt geholl an den 1. FC Köln huet sech bei engem Dram-Gol vum Ragnar Ache en 2:2 géint déi formstaark Hoffenheimer erkämpft. Den Artikel fannt Dir hei.
Aston Villa - Leeds 1:1
0:1 Stach (31'), 1:1 Abraham (88')
Aston Villa huet sech duerch ee spéide Gol op d’mannst nach ee Punkt géint Leeds United geséchert. No enger gudder hallwer Stonn waren d’Gäscht duerch ee Gol vum Anton Stach a Féierung gaangen. Zwar hat Villa déi eng oder aner Chance, huet awer misse bis an déi 88. Minutt era waarden, éier den Tammy Abraham ausgläiche konnt.
Chelsea - Burnley 1:1
1:0 Joao Pedro, 1:1 Flemming (90+3')
Juventus - Como 0:2
0:1 Vojvoda (11'), 0:2 Caqueret (61')
Como bleift duerch en 2:0-Succès auswäerts bei Juventus weider um Spëtzegrupp drun, wärend Juventus elo schonn zanter fënnef Matcher net méi gewonnen an dobäi 15 Géigegoler kasséiert huet. Och op dësem Samschdeg war d’Loft eraus bei der Bianconeri, déi virun den eegene Spectateure schonn no eelef Minutten a Réckstand louch. D’Lokalekipp huet an der éischter Hallschent kee gutt Bild vu sech ofginn a gouf no 45 Minutte scho mat engem grousse Päif-Concert an d’Paus geschéckt. Como huet och nom Säitewiessel net nogelooss a konnt no enger gudder Stonn duerch de Maxence Caqueret verdéngt op 2:0 erhéijen an déi dräi Punkten iwwer d’Zäit bréngen.
Lecce - Inter Mailand (18.00 Auer)
Lens - Monaco (17.00 Auer)
Toulouse - FC Paris (19.00 Auer)
Betis - Rayo 1:1
1:0 Bakambu (16'), 1:1 Isi (42')
Osasuna - Real Madrid (18.30 Auer)
