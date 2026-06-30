RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

1. Spilldag vun der BGL Ligue 2026/27Derby tëscht Wooltz an Ettelbréck, Biissen géint Diddeleng

Sam Rickal
Déi Lëtzebuerger Futtballfederatioun huet en Dënschdeg de komplette Spillplang fir d'Saison 2026/27 annoncéiert. Direkt um éischte Spilldag ginn et e puer interessant Partien.
Update: 30.06.2026 17:00
Déi lescht Saison konnt sech den FC Atert Biissen als Opsteiger d'Meeschter-Coupe sécheren.
© Val Wagner

Déi nei Saison am nationale Futtball geet vum 2. August bis Enn Mee. Mat Walfer, Rëmeleng, Wooltz an Ettelbréck si 4 Opsteiger nei an der Divisioun. Déi zwou leschtgenannten Ekippe kréien et um éischte Spilldag mateneen ze dinn. Am Nordderby kritt den FC Wooltz 71 Besuch vun der Etzella Ettelbréck. Donieft spillt ënner anerem de Champion Biissen doheem géint Diddeleng, et kënnt och zur Affiche Munneref - Déifferdeng a Walfer spillen hiren éischte Match iwwerhaapt an der BGL Ligue doheem géint Hueschtert.

De leschte Spilldag vum Championnat ass fir den 23. Mee 2027 programméiert. D'Coupe-Finall dogéint 5 Deeg méi spéit, freides den 28. Mee.

Ausserdeem goufen och d'Datumer am Damme-Championnat festgeluecht, deen den 12. September ugeet. D'Matchpaarunge sinn awer nach net bekannt.

De komplette Spillplang vun den Hären:

BGL Ligue programme détaillé 2026-2027.pdf

Am meeschte gelies
"Natierlech hunn ech dat net gesot!"
Lydie Polfer dementéiert Ausso géint Begréngung vun der Stad
Video
Fotoen
31
Presuméierten Täter op der Flucht
Dräi Blesséierter bei Explosioun zu Monaco, zwee dovu schwéier
Verstouss géint Decisioun vun EZB
BIL muss Geldstrof vun 3,255 Milliounen Euro bezuelen
Dräi Leit blesséiert
Ënnert den Affer vun der Attack zu Monaco soll en ukraineschen Oligarch sinn
Video
6 Blesséierter
Vill Accidenter um Méindeg den Owend, Rettungshelikopter huet zu Aasselbuer mussen an den Asaz
Weider News
Decisioun fir d'Saison 2026/27
Girondins Bordeaux gëtt vun all de Competitiounen ausgeschloss
Nodeems Däitschland aus WM geflunn ass
Futtballfan zerstéiert aus Roserei Tëlee viru Café zu Bremerhaven
Nom Out vun Däitschland an Holland
Marc Oberweis: "Si waren ouni Iddi, si hate kee Fond de Jeu"
Audio
27
No Comeback bei dëser WM
Manuel Neuer confirméiert weidere Récktrëtt aus der Nationalekipp
Nieft dem Mario Mutsch
Och de Yannick Kakoko gëtt Co-Trainer vum Luc Holtz beim FC Metz
2
De Kylian Mbappé no sengem Gol géint de Senegal
Futtball-WM am Liveticker
Norweger wëlle weider rudderen, Frankräich Favorit géint Schweden
LIVE
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.