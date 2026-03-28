RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Futtball TestmatcherDäitschland wënnt géint d'Schwäiz, England an Uruguay spille gläich

RTL Lëtzebuerg
Lues awer sécher gëtt sech op d'Futtball-Weltmeeschterschaft preparéiert.
Update: 28.03.2026 07:34
© FABRICE COFFRINI/AFP

An engem Testmatch huet Däitschland 4:3 géint d’Schwäiz gewonnen. De Florian Wirtz huet mat 2 Goler an zwee Assists iwwerzeegt, d’Defense huet manner gutt ausgesinn.

Spuenien huet 3:0 géint Serbien gewonnen. Den Oyarzabal konnt an den éischte 45 Minutten zwee Mol fir Spuenien markéieren. An der 72. Minutt huet de Munoz den 3:0 geschoss.

Holland setzt sech 2:1 géint Norwegen duerch, nodeems een no 24 Minutten 0:1 hanne loung. De Schjelderup hat fir d’Norweger getraff. De Van Dijk konnt an der 35. Minutt op 1:1 ausgläichen, éier de Reijnders an der 51. Mintt den 2:1 geschoss huet.

England an Uruguay spillen 1:1 gläich. De White hat d’Englänner an der 81. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht. An der Nospillzäit konnt de Valverde awer nach via Eelefmeter ausgläichen.

Am meeschte gelies
Mindestloun vun 2027 un 170 Euro méi héich
Patronat schwätzt vu "schwéierem Aschnëtt" fir Betriber, OGBL vun "Doudesstouss fir de Sozialdialog mat de Gewerkschaften"
Video
Audio
Fotoen
119
Als Sécherheetsmesure
Luxair-Vol vu Lëtzebuerg op Porto huet mussen ëmdréinen
Aueren, Bijouen a Medailen
Besëtzer vu geklaute Géigestänn gesicht
Fotoen
Penurie bei de Beruffer
Fir eng 20 Beruffer fanne Patronen aktuell net déi richteg Leit
17
Doudesfall um Uerschterhaff
"Et war en natierlechen Doud", esou de Constat no der Autopsie
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
WM-Qualifikatioun
Italien a Bosnien an der Finall, Schweden an Dänemark ouni Problemer weider
2
Futtball-U21-EM-Qualifikatioun
Lëtzebuerg zitt mat 1:5 géint Frankräich de Kierzeren
Video
1
Play-Off an der Nations League
Zwee gutt Spillzich ginn duer, Lëtzebuerg setzt sech mat 2:0 op Malta duerch
Video
Audio
41
Nations-League-Playoff op Malta
D'Rout Léiwe si prett, d'Missioun ass kloer
Video
3
Den Ivan Englaro stoung géint d'Schwäiz am November déi komplett 90 Minutten um Terrain.
U21-Futtballnationalekipp géint Frankräich
Ivan Englaro: "D'Schwäiz war och Favorit an awer hu mir gewonnen"
Video
No néng Joer
Mohamed Salah verléisst um Enn vun der Saison den FC Liverpool
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.