E Méindeg huet sech den FC Déifferdeng 03 eng weider Kéier konnten an der Coupe de Luxembourg duerchsetzen.
Update: 07.04.2026 07:54

Futsal: Finall tëscht Déifferdeng a Leideleng (6.4.26)

Déifferdeng ass als klore Favorit an d’Finall vun der Coupe de Luxembourg am Futsal gaangen, dat géint den 1. FC Gruefwiss Leideleng. Gespillt gouf an enger gutt-gefëllter Hal zu Diddeleng.

Déi Leidelenger konnten de Match e Méindeg den Owend dann och laang Zäit spannend halen. Um Enn waren et dann awer nees déi Déifferdenger, déi d’Coupe konnten an d’Luucht halen, dat no enger 4:3-Victoire. Eleng 3 Goler konnt den Déifferdenger Ruben Reis markéieren.

Et ass déi sechste Kéier hannerteneen, dass den FCD03 deen Titel gewanne kann.

RTL.lu hat de Match am Livestream gewisen - Kuckt hei de komplette Match am Replay

Coupe de Luxembourg: FC Déifferdeng - 1. FC Gruefwiss Leideleng
D’Finall vun der Coupe am Futsal am Replay.

