Déifferdeng ass als klore Favorit an d’Finall vun der Coupe de Luxembourg am Futsal gaangen, dat géint den 1. FC Gruefwiss Leideleng. Gespillt gouf an enger gutt-gefëllter Hal zu Diddeleng.
Déi Leidelenger konnten de Match e Méindeg den Owend dann och laang Zäit spannend halen. Um Enn waren et dann awer nees déi Déifferdenger, déi d’Coupe konnten an d’Luucht halen, dat no enger 4:3-Victoire. Eleng 3 Goler konnt den Déifferdenger Ruben Reis markéieren.
Et ass déi sechste Kéier hannerteneen, dass den FCD03 deen Titel gewanne kann.
