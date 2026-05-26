RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Quartéier elo zu Tijuana a MexikoD'Iranesch Nationalekipp wäert awer net an den USA logéieren

AFP, iwwersat vun RTL
Als offizielle Grond fir de Relogement hunn den Iran an d'Fifa d'Distanz zu de Stadien uginn.
Update: 26.05.2026 07:05
Spiller a Membere vum Staff vun der iranescher Futtballnationalekipp
Spiller a Membere vum Staff vun der iranescher Futtballnationalekipp
© DOGUKAN KESKINKILIC/Anadolu via AFP

Bei der Futtball-WM, déi an eppes méi wéi zwou Wochen ufänkt, wäert déi iranesch Nationalekipp elo dann awer net an den USA logéieren. D'FIFA huet Mexiko gefrot, op ee bereet wär, d'Ekipp fir d'Dauer vum Turnéier bei sech am Land opzehuelen.

Déi mexikanesch Presidentin Sheinbaum huet sech dozou bereet erkläert an huet an engems confirméiert, dass d'USA déi iranesch Ekipp net bei sech wollt hunn. D'Fifa an den Iran selwer hunn iwwerdeem d'Distanz zu de Stadien als Haaptgrond fir d'Decisioun uginn. Den Iran spillt seng éischt zwee Matcher géint Neiséiland a géint d'Belsch nämlech zu Los Angeles. Vun Tijuana aus wär dat elo méi no, wéi vun Tucson am Arizona, wou eigentlech d'Quartéier vun der iranescher Ekipp sollt sinn.

Am meeschte gelies
Spektakulär Biller
Éisträich: Paragliderin iwwerlieft Kollisioun mat Fliger
Läich vun 12 Joer alem Jong fonnt
16 Joer ale Jugendlechen an der Bretagne festgeholl
Video
Rettungshelikopter zu Miedernach
6 Blesséierter bei Kollisioun tëscht zwee Autoen
Rettungsasaz zu Gréiwemaacher
Mann gouf aus der Musel gerett an huet misse reaniméiert ginn
Pëtrolsmarché
Vakanzesaison mécht Drock op d'Reserven an d'Präisser
Video
Audio
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Coupe des Dames
De Stater Racing gewënnt mat 3:1 géint den FC Déifferdeng
Fotoen
Torreense players celebrate with the cup after winning the 'Taca de Portugal' (Portugal's Cup) final football match between Sporting CP and SCU Torreense at Jamor Stadium in Oeiras, on May 24, 2026.
Sensatioun a Portugal
Zweetligist Uniao Torreense wënnt Coupe-Finall géint Sporting a spillt nächst Saison Europa League
1
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Sébastien Thill schléisst Saison mat Gol a Virlag of, Christopher Martins wënnt d'Coupe
0
Juventus' Italian defender #04 Federico Gatti (C) talks to Juventus' supporters prior to the Italian Serie A football match betweem Torino and Juventus FC at the Olympic Stadium Grande Torino in Turin on May 24, 2026. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
Internationale Futtball
Ee Blesséierte virun Derby zu Turin, Como spillt Champions League a West Ham steigt of
11
Roberto Martinez presentéiert WM-Kader
Portugal fiert eng 6. Kéier mam Cristiano Ronaldo op d'WM
3
(FILES) England's midfielder #11 Phil Foden and England's midfielder #24 Cole Palmer celebrate at the end of the UEFA Euro 2024 semi-final football match between the Netherlands and England at the BVB Stadion in Dortmund on July 10, 2024.
WM-Kader vun England
Thomas Tuchel léisst eng Rei Staren doheem
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.