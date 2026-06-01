RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Virschau op d’Futtball WM: Grupp KDwayn Holter: De Ronaldo “huet nach ëmmer e positiven Effekt op d’portugisesch Ekipp”

Charlie Stone
Portugal kritt et am Grupp K mat der DR Kongo, Usbekistan a Kolumbien ze dinn.
Update: 01.06.2026 16:21
© RTL-Grafik

De Cristiano Ronaldo geet a seng sechst an zäitgläich lescht Weltmeeschterschaft eran. Dat ass déi Coupe, déi him nach a senger Sammlung feelt. Kann hie säin Numm nach méi déif an d’Futtballgeschicht aschreiwen oder wäert de Messi ëmmer de Virdeel bei der Fro hunn, wien dee Beschte vun allen Zäiten ass? Wéi och ëmmer, de Rôle vum Ronaldo an der Ekipp steet méi staark zur Diskussioun wéi jee.

De Kapitän vu Munneref a fréiere Lëtzebuerger Nationalspiller Dwayn Holter mengt, de Ronaldo kéint nach ëmmer e positiven Impakt hunn. "Ech mengen definitiv, datt de Ronaldo nach ëmmer e positiven Effekt op d’portugisesch Ekipp huet. Natierlech ass hien net méi dee selwechte Spiller wéi virun e puer Joer, mee seng Erfarung, seng Mentalitéit a seng Leadership si ganz wäertvoll fir de Grupp. Hie setzt héich Standarden a kann déi jonk Spiller guidéieren. Op an nieft dem Terrain bleift hien eng wichteg Figur fir Portugal."

© AFP

Wat d’Gruppen ugeet, ass de Grupp K eng spannend Konstellatioun: Keng vun den Ekippen huet jeemools géint déi aner gespillt an Usbekistan ass fir d’éischt bei enger Weltmeeschterschaft dobäi. D'Onberechenbarkeet mécht aus dësem Grupp ee vun den interessantsten an dësem Tournoi. Den Dwayn Holter gesäit dat och esou:

"Et ass eng interessant Grupp mat verschiddene Spillstiler. Portugal geet als Favorit eran, mee Kolumbien an DR Kongo hu vill Talent. Usbekistan däerf een och net ënnerschätzen. Et kéint méi enk ginn, wéi vill Leit mengen. Op engem Weltmeeschterschafts-Tournoi gëtt et keng einfach Matcher. Wann eng Ekipp net direkt op hirem beschten Niveau ass, ka si séier Problemer kréien."

D’Stäerkte vu Portugal si fir jiddereen offensichtlech, well si op bal all Positioun Weltklass-Spiller hunn. Allerdéngs ass et d'Onberechenbarkeet vun de Géigner, déi fir Spannung suerge wäert. Den Holter mengt, d’Mentalitéit vun den Ekippen entscheet:

"D’Mentalitéit mécht dacks den Ënnerscheed. Qualitéit ass wichteg, mee an engem kuerze Tournoi gewannen dacks déi Ekippen, déi als Grupp zesummestinn an och a schwierege Momenter staark bleiwen."

D’Fro ass elo, ob Portugal d’Mentalitéit huet, fir ganz wäit am Tournoi ze kommen, besonnesch well den Trainer Roberto Martinez decidéiere muss, wéi hie mat dem fënneffache Ballon d’Or-Gewënner ëmgeet. Mat 40 Joer ass de Ronaldo net méi dee selwechte wéi fréier, mee de gesellschaftlechen Drock, datt hie muss spillen, bleift grouss. D’Portugisen hu mam Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes a Goncalo Ramos véier Spiller dobäi, déi all zwou Kéier d’Champions League gewonnen hunn – hir Erfarung an de grousse Matcher kéint entscheedend sinn. Doriwwer eraus ass d’Ekipp op alle Positioune gutt besat.

Grupp K mat der DR Kongo, Usbekistan a Kolumbien

Wuel déi zwou onbekanntst Ekippen an dësem Tournoi sinn d'DR Kongo an Usbekistan. Déi éischt konnte sech dramatesch qualifizéieren, nodeems si Jamaika mat 1:0 no Verlängerung geschloen hunn. Usbekistan ass als Gruppenzweet duerchgaangen a schreift Geschicht als éischt zentralasiatescht Land bei enger WM.

Ee Spiller, dee sech gutt mat Weltmeeschterschaften auskennt, ass de Fabio Cannavaro, Weltmeeschter 2006, deen elo Usbekistan trainéiert. Eng iwwerraschend Nominatioun, mee seng Erfarung als Spiller kéint de Wäisse Wëllef hëllefen, iwwerraschend wäit ze kommen. Och wann déi meescht Spiller fir europäesch Zuschauer onbekannt sinn, stécht den Abdukodir Khusanov eraus, deen aktuell bei Manchester City ënner Vertrag steet. Hie war mat entscheedend fir hiren Double-Gewënn an iwwerzeegt duerch säi séiere Spillstil a säi gutt Positiounsspill.

D’Ekipp vun der DR Kongo huet e puer méi bekannten Nimm – op d’mannst fir Premier League-Fans. De Yoane Wissa (Newcastle), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), an Axel Tuanzebe (Burnley) hu schonn Erfarung um héchsten Niveau gesammelt. Déi Himmelsblo wäerte sech an dësem ausgeglachene Grupp sécherlech och eppes ausrechnen.

D’Ekipp, déi als favoriséiert gëllt fir de weidere Qualifikatiounsplaz, ass Kolumbien. Si wëlle bei dëser Weltmeeschterschaft mindestens esou wäit komme wéi 2014, wou si an de Véierelsfinalle stoungen. Hire Star ass de Luis Diaz, deen eng exzellent Saison bei Bayern München gespillt huet. An der Defense kënne si sech op den Davinson Sanchez (Galatasaray) an de Juan Cabal (Juventus) verloossen. Trotz sengem Alter ass de James Rodrigues och am Kader dobäi a wëll beweisen, datt en nach ëmmer op héchstem Niveau spille kann. Kolumbien ass an der Qualifikatioun iwwer Uruguay a Brasilie komm a konnt op sengem Wee och Argentinien bezwéngen.

Dräi Froen un den Dwayn Holter

Wie gëtt Weltmeeschter?
Wie gëtt déi gréissten Iwwerraschung?
Wiem drécks du d'Daumen?

Infoen iwwer de Grupp K

De Spillplang
D'Favoritten am Grupp
Dräi Fakten iwwer de Grupp

Maacht mat bei eiser Ëmfro

Am meeschte gelies
Dreck no Picknick un der Musel
"Huelt Äre Knascht mat Heem", esou d'Buergermeeschtere vu Schengen a Réimech
Video
Fotoen
91
Barrage am Futtball
Wolz ass no Victoire am Eelefmeterschéissen nees an der BGL Ligue, Mamer steigt of
Video
Fotoen
9
Barrage am Futtball
No Verlängerung: Biwer steigt no 4:1-Victoire géint d'Fiels an déi 1. Divisioun op
Fotoen
2
Datum fir 2027 steet scho fest
Gutt Ambiance um Usina Festival zu Diddeleng
Video
Fotoen
0
Internationalen Dag ouni Tubak
Lëtzebuerg ass den "Tubak-Shop vun Europa" an exportéiert Kriibs, esou de Virworf
Video
34
Weider News
Nach 2 Lännermatcher fir d'Rout Léiwen
Voll Konzentratioun op Italien an Albanien
Audio
0
Ënnert anerem op de Champs-Elysées goung et drënner an driwwer
Champions League
Bal 900 Verhaftungen a Frankräich no Victoire vum PSG
Video
Barrage am Futtball
Wolz ass no Victoire am Eelefmeterschéissen nees an der BGL Ligue, Mamer steigt of
Video
Fotoen
9
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp L
Manuel Cardoni: England huet eng héich Qualitéit, awer och héich Erwaardungen
1
Supporter zu Paräis feieren den zweeten Champions-League-Titel fir de PSG, 30. Mee 2026.
57 Poliziste blesséiert
Onrouen no Champions-League-Titel: Franséisch Police hëlt 780 Leit fest
Finall vun der Champions League
PSG verdeedegt säin Titel am Eelefmeterschéissen
Video
42
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.