De Cristiano Ronaldo geet a seng sechst an zäitgläich lescht Weltmeeschterschaft eran. Dat ass déi Coupe, déi him nach a senger Sammlung feelt. Kann hie säin Numm nach méi déif an d’Futtballgeschicht aschreiwen oder wäert de Messi ëmmer de Virdeel bei der Fro hunn, wien dee Beschte vun allen Zäiten ass? Wéi och ëmmer, de Rôle vum Ronaldo an der Ekipp steet méi staark zur Diskussioun wéi jee.
De Kapitän vu Munneref a fréiere Lëtzebuerger Nationalspiller Dwayn Holter mengt, de Ronaldo kéint nach ëmmer e positiven Impakt hunn. "Ech mengen definitiv, datt de Ronaldo nach ëmmer e positiven Effekt op d’portugisesch Ekipp huet. Natierlech ass hien net méi dee selwechte Spiller wéi virun e puer Joer, mee seng Erfarung, seng Mentalitéit a seng Leadership si ganz wäertvoll fir de Grupp. Hie setzt héich Standarden a kann déi jonk Spiller guidéieren. Op an nieft dem Terrain bleift hien eng wichteg Figur fir Portugal."
Wat d’Gruppen ugeet, ass de Grupp K eng spannend Konstellatioun: Keng vun den Ekippen huet jeemools géint déi aner gespillt an Usbekistan ass fir d’éischt bei enger Weltmeeschterschaft dobäi. D'Onberechenbarkeet mécht aus dësem Grupp ee vun den interessantsten an dësem Tournoi. Den Dwayn Holter gesäit dat och esou:
"Et ass eng interessant Grupp mat verschiddene Spillstiler. Portugal geet als Favorit eran, mee Kolumbien an DR Kongo hu vill Talent. Usbekistan däerf een och net ënnerschätzen. Et kéint méi enk ginn, wéi vill Leit mengen. Op engem Weltmeeschterschafts-Tournoi gëtt et keng einfach Matcher. Wann eng Ekipp net direkt op hirem beschten Niveau ass, ka si séier Problemer kréien."
D’Stäerkte vu Portugal si fir jiddereen offensichtlech, well si op bal all Positioun Weltklass-Spiller hunn. Allerdéngs ass et d'Onberechenbarkeet vun de Géigner, déi fir Spannung suerge wäert. Den Holter mengt, d’Mentalitéit vun den Ekippen entscheet:
"D’Mentalitéit mécht dacks den Ënnerscheed. Qualitéit ass wichteg, mee an engem kuerze Tournoi gewannen dacks déi Ekippen, déi als Grupp zesummestinn an och a schwierege Momenter staark bleiwen."
D’Fro ass elo, ob Portugal d’Mentalitéit huet, fir ganz wäit am Tournoi ze kommen, besonnesch well den Trainer Roberto Martinez decidéiere muss, wéi hie mat dem fënneffache Ballon d’Or-Gewënner ëmgeet. Mat 40 Joer ass de Ronaldo net méi dee selwechte wéi fréier, mee de gesellschaftlechen Drock, datt hie muss spillen, bleift grouss. D’Portugisen hu mam Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes a Goncalo Ramos véier Spiller dobäi, déi all zwou Kéier d’Champions League gewonnen hunn – hir Erfarung an de grousse Matcher kéint entscheedend sinn. Doriwwer eraus ass d’Ekipp op alle Positioune gutt besat.
Wuel déi zwou onbekanntst Ekippen an dësem Tournoi sinn d'DR Kongo an Usbekistan. Déi éischt konnte sech dramatesch qualifizéieren, nodeems si Jamaika mat 1:0 no Verlängerung geschloen hunn. Usbekistan ass als Gruppenzweet duerchgaangen a schreift Geschicht als éischt zentralasiatescht Land bei enger WM.
Ee Spiller, dee sech gutt mat Weltmeeschterschaften auskennt, ass de Fabio Cannavaro, Weltmeeschter 2006, deen elo Usbekistan trainéiert. Eng iwwerraschend Nominatioun, mee seng Erfarung als Spiller kéint de Wäisse Wëllef hëllefen, iwwerraschend wäit ze kommen. Och wann déi meescht Spiller fir europäesch Zuschauer onbekannt sinn, stécht den Abdukodir Khusanov eraus, deen aktuell bei Manchester City ënner Vertrag steet. Hie war mat entscheedend fir hiren Double-Gewënn an iwwerzeegt duerch säi séiere Spillstil a säi gutt Positiounsspill.
D’Ekipp vun der DR Kongo huet e puer méi bekannten Nimm – op d’mannst fir Premier League-Fans. De Yoane Wissa (Newcastle), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), an Axel Tuanzebe (Burnley) hu schonn Erfarung um héchsten Niveau gesammelt. Déi Himmelsblo wäerte sech an dësem ausgeglachene Grupp sécherlech och eppes ausrechnen.
D’Ekipp, déi als favoriséiert gëllt fir de weidere Qualifikatiounsplaz, ass Kolumbien. Si wëlle bei dëser Weltmeeschterschaft mindestens esou wäit komme wéi 2014, wou si an de Véierelsfinalle stoungen. Hire Star ass de Luis Diaz, deen eng exzellent Saison bei Bayern München gespillt huet. An der Defense kënne si sech op den Davinson Sanchez (Galatasaray) an de Juan Cabal (Juventus) verloossen. Trotz sengem Alter ass de James Rodrigues och am Kader dobäi a wëll beweisen, datt en nach ëmmer op héchstem Niveau spille kann. Kolumbien ass an der Qualifikatioun iwwer Uruguay a Brasilie komm a konnt op sengem Wee och Argentinien bezwéngen.