RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Futtball-WM 2026

RTL mat AFP
D'Fans mussen zu New York nach méi déif an d'Täsch gräifen. De Präis fir en Ticket an de Stadion op New Jersey klëmmt ëm 137 Dollar.
Update: 17.04.2026 22:37
Musse WM-Matcher ofgesot ginn?
Musse WM-Matcher ofgesot ginn?
© JIM WATSON / AFP

D’Entréestickete fir d’Futtball-WM am Summer si schonn deier. Lo ginn och nach d’Präisser fir d’Zuchbilljeeë vun New York an de Stadion op New Jersey fatzeg an d’Luucht. Wat ugangs Gerüchter waren, ass entretemps confirméiert ginn. De Präis fir en Aller-retour-Ticket vu Manhattan an de MetLife Stadion op New Jersey klëmmt vun 12,90 Dollar op 150 Dollar.

Déi extrem Hausse vun de Präisser ass vun den New Jersey Transit Betriber bestätegt ginn. Weder Kanner nach Pensionäre kréie Reduktiounen. An der Virronn wäerten zu New Jersey Brasilien, Marokko, Frankräich, Senegal, Norwegen, Ecuador, Däitschland, Panama an England spillen. Bei der WM 2022 a Qatar an der EM 2024 an Däitschland haten d’Fans den Ticket fir den ëffentlechen Transport an hirem Entréesticket fir e Match gratis mat dran.

FIFA wëllt Käschten net iwwerhuelen

Awer net just am Big Apple mussen d’Fans méi déif an d’Täsch gräifen. Zu Boston kascht de Busticket zum Beispill 95 Dollar, mat der Bunn geet et fir 80 Dollar an de Stadion an zréck. D’FIFA wëllt sech net un de gehéichte Käschte fir den Transport bedeelegen, och wann et an der Lescht aus der US-Politik Fuerderunge gouf an deem Sënn. De Weltverband huet sech iwwerrascht gewise vun der enormer Hausse, well bis ewell nach ni fir e groussen Event am MetLife Stadion fir den Transport hätt misse bezuelt ginn.

2018 war an engem Accord festgehale ginn, dass an alle Stied, an deene WM-Matcher gespillt ginn, den Transport fir d’Fans gratis misst sinn. Wéinst der finanzieller Belaaschtung hätten déi Moossnamen awer missen ugepasst ginn, sou datt all Besëtzer vun engem Ticket an all aner akkreditéiert Persoune bezuele wäerte mussen. D’WM 2026 an den USA, Kanada a Mexiko wäert tëscht dem 11. Juni an dem 19. Juli gespillt ginn.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.