Futtball-Championnat: ÉierepromotiounGläichspill tëscht Rëmeleng a Beetebuerg, Etzella neie Leader

De Weekend war an der Éierepromotioun den 22. Spilldag. Déi komplett Resultater an d'Tabell fannt dir hei.
Update: 29.03.2026 19:49

Éierepromotioun: Rëmeleng - Beetebuerg (2:2) (29.3.26)

Wëll eis Nationalekipp en Dënschden de Retour– Match an der Nations-League heiheem géint Malta spillt, wor dëse Weekend Paus an der BGL-Ligue. An der Futtball – Éierepromotioun gouf awer gespillt

Am Spëtzematch vum 22. Spilldag hat Rëmeleng Besuch vum SC Beetebuerg. Domat sinn déi 2 Éischt an der Tabell am direkten Duell openeen getraff. Nodeems d’Gäscht an der 16. Minutt duerch hire Kapitän David Mendes a Féierung gaangen sinn, ass d’Lokalekipp wuel besser an de Match komm. Rëmeleng huet et an der Offensiv awer ëmmer nees missen aus der Distanz probéieren, dat well si et net hikruten sech geféierlech Chance am leschten Drëttel eraus ze spillen. Ronn 8 Minutten virun der Paus huet Beetebuerg a Persoun vum Maxime Goncalves de Score op 2:0 konnten erop schrauwen. Mat dësem Resultat sollten béid Formatiounen dann och an d’Kabinne goen.

Nom Säitewiessel huet d’Lokalekipp een anert Gesiicht gewisen. Nodeems de Bryan Gomes fir seng Ekipp per Eelefmeter mat sengem 13. Gol an der Saison op 1:2 verkierze konnt, huet Rëmeleng op den Ausgläich gedréckt. An der 71. Minutt konnt e sech Rëmeleng duerch de Gol vum Calmente Pedro Mendes belounen. An der Schlussphase sollt sech um Resultat näischt méi änneren.

Profiteur vun dësem Gläichspill ass d’Etzella. Déi Ettelbrécker konnten sech trotz engem 0:1-Réckstand mat 3:2 auswäerts géint den FC Koeppchen duerchsetzen a stinn an der Tabell elo ganz uewen, 1 Punkt virun Rëmeleng an 2 Punkten virun Beetebuerg a Wolz. Wolz konnt säi Match géint Feelen mat 5:3 gewannen.

Kee Gewënner am Spëtzematch tëscht Rëmeleng a Beetebuerg
Rëmeleng louch an der Paus mat 0:2 a Réckstand, konnt an der zweeter Hallschent d’Resultat awer nach ausgläichen.

D’Resultater am Iwwerbléck

D’Tabell

Am meeschte gelies
Première zu Lëtzebuerg
D'Elisabeth Margue ass déi éischt Ministesch, déi am Amt schwanger ass
Video
Audio
39
Streck gouf gespaart
Frontalkollisioun tëscht Stafelter an Helsem - dräi Persoune verwonnt
Fotoen
Paräis
Police verhënnert Attentat op Bank of America
Grousse Géigewand fir den Trump
An den USA waren iwwer 8 Millioune Leit bei den "No Kings"-Demonstratiounen op der Strooss
14
Éischte Japan Day zu Lëtzebuerg
An der Luxexpo dréint sech dëse Weekend alles ëm Animes, Mangas, Cosplay a Co.
Video
Fotoen
Weider News
Futtball-Championnat Dammen
Keng Iwwerraschung um leschte Spilldag vun der regulärer Saison
0
Futtball Testmatcher
Däitschland wënnt géint d'Schwäiz, England an Uruguay spille gläich
1
WM-Qualifikatioun
Italien a Bosnien an der Finall, Schweden an Dänemark ouni Problemer weider
2
Futtball-U21-EM-Qualifikatioun
Lëtzebuerg zitt mat 1:5 géint Frankräich de Kierzeren
Video
Fotoen
1
Play-Off an der Nations League
Zwee gutt Spillzich ginn duer, Lëtzebuerg setzt sech mat 2:0 op Malta duerch
Video
Audio
41
Nations-League-Playoff op Malta
D'Rout Léiwe si prett, d'Missioun ass kloer
Video
3
