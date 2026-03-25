RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

U21-Futtballnationalekipp géint FrankräichIvan Englaro: "D'Schwäiz war och Favorit an awer hu mir gewonnen"

Sam Rickal
En Donneschdeg ëm 19.30 Auer spillt déi Lëtzebuerger U21-Futtballnationalekipp an der EM-Qualifikatioun zu Déifferdeng géint Frankräich.
Update: 25.03.2026 09:59
Den Ivan Englaro stoung géint d'Schwäiz am November déi komplett 90 Minutten um Terrain.
© RTL-Archiv

“Les Bleus” sinn de grousse Favorit a gläichzäiteg och mat 10 Punkten Tabelleleader am Grupp C vun der EM-Qualifikatioun. Den Allersmatch gouf wéinst dem Bus-Accident vun der Lëtzebuerger U21-Nationalekipp net gespillt. Ëm sou méi grouss ass beim Ivan Englaro d’Virfreed op d’Partie géint eis franséisch Noperen.

“Mir ginn alles. Mir hunn op dee Moment gewaart. Den éischte Match konnte mir wéinst dem Accident net spillen. Mee elo si mir prett.”

Déi jonk Rout Léiwe stinn no 5 Spilldeeg mat 4 Punkten op der 5. Plaz an der Tabell. Am November konnt sech d’Ekipp vum Nationaltrainer Mario Mutsch 2:1 op der Escher Grenz géint d’Schwäiz behaapten. Elo kënnt mat Frankräich, deen um Pabeier wuel stäerkste Géigner op d’FLF-Selektioun duer. Eng Ekipp, déi mat ënner anerem dem Leny Yoro vu Manchester United an dem Mathys Tel vun Tottenham Hotspur e puer international bekannt Gesiichter mat dobäi huet. Déi Lëtzebuerger Victoire géint d’Schwäiz gëtt Englaro, Jonathans a Co awer natierlech Confiance.

“Et ass ëmmer eng Freed géint esou Spiller ze spillen. Ech mengen natierlech si si Favorit. Mee bon d’Schwäiz war och Favorit an awer hu mir gewonnen. De Match fänkt bei 0:0 un a mir wäerten alles ginn, fir ze probéieren ee Punkt ze huelen, wann net och ze gewannen.”

D’Partie vun der Lëtzebuerger U21-Nationalekipp an der EM-Qualifikatioun zu Déifferdeng géint Frankräich kënnt Dir en Donneschdeg am Livestream op RTL.lu an op RTL Play live kucken.

U21-Nationalekipp virum Match géint Frankräich
Den Diddelenger Ivan Englaro am RTL-Interview nom Spëtzenduell géint Déifferdeng.

Lëtzebuerger Kader:

Golkipper: Joao ALVES MARGATO (Progrès Nidderkuer), Ermal AZEMI (Stater Racing), Ben SCHMIT (Eintracht Tréier)

Defense: Christophe ANDRADE BRITES (Jeunesse Esch), Clayton IRIGOYEN (FV Illertissen), Aston JOSE DA SILVA DOS PACIENCIA (FC Sevilla), Fabio LOHEI (Eintracht Tréier), Robin MOUTSCHEN (UN Käerjeng 97), Lukas SEVER (UNA Stroossen), Helmer TAVARES (RC Alcobendas), Eliot THELEN (Delfino Pescara)

Mëttelfeld: Rayan BERBERI (Olympic Charleroi), Ivan ENGLARO (F91 Diddeleng), Miguel GONCALVES (FC 08 Homburg), David GONCALVES NASCIMENTO (FC Schalke 04), Roni KLISURICA (Jeunesse Esch), Hugo LUIS AFONSO (Eintracht Braunschweig), Diogo MONTEIRO DE OLIVEIRA (F91 Diddeleng)

Stuerm: Adulai DJABI EMBALO (Virtus Entella), Diego DUARTE (RFC Seraing), Leon ELSHAN (Jeunesse Esch), David JONATHANS (Jeunesse Esch), Arnold QEVANI (Stater Racing)

Franséische Kader:

Golkipper: Ewen JAOUEN (Stade De Reims), Guillaume RESTES (FC Toulouse), Robin RISSER (RC Lens)

Defense: Jeanuël BELOCIAN (AS Monaco), Ismaëlo GANIOU (RC Lens), Saël KUMBEDI (VFL Wolfsburg), Christian MAWISSA (AS Monaco), Nhoa SANGUI (FC Paris), Leny YORO (Manchester United), Nathan ZEZE (NEOM SC)

Mëttelfeld: Valentin ATANGANA (AL-Ahli FC), Ayyoub BOUADDI (LOSC Lille), Jaydee CANVOT (Crystal Palace), Mamadou COULIBALY (AS Monaco), Kévin DANOIS (AJ Auxerre), Lesley UGOCHUKWU (FC Burnley)

Stuerm: Jean-Mattéo BAHOYA (Eintracht Frankfurt), Saimon BOUABRE (Al-Hilal FC), Sidiki CHERIF (Fenerbahce SK), Mamadou DIAKHON (Club Brügge), Junior KROUPI (AFC Bournemouth), Senny MAYULU (Paris Saint Germain), Mathys TEL (Tottenham Hotspur)

Am meeschte gelies
Op der Pompel
95er Bensinn gëtt e bësse méi deier
Zanter e Freideg vermësst
Police sicht nom 14 Joer jonke Cynthia Dinis
Konjunkturflash Mäerz 2026
Bannent den nächsten 3 Méint dierft eng Indextranche erfalen
36
Zanter Méindegnomëtten
Dat 16 Joer aalt Yara Santos gëtt vermësst
FLF
Cristina Correia an Daniel Zirbes sinn déi nei Dammennationaltraineren
5
Weider News
No néng Joer
Mohamed Salah verléisst um Enn vun der Saison den FC Liverpool
0
Point-Presse vun der FLF virum Match op Malta
Danel Sinani: "Ech menge schonn, datt mir als Ekipp d'Erfarung hunn, fir eeben esou Matcher ze spillen"
Video
FLF
Cristina Correia an Daniel Zirbes sinn déi nei Dammennationaltraineren
5
Den James Carragher, hei am Duell mam Hollänner Memphis Depay an der WM-Qualifikatioun d'lescht Joer.
Nations-League-Playoff op Malta
Ouni de Bouf vum Jamie Carragher géint Lëtzebuerg
Video
Audio
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Gläichspill tëscht Stroossen a Biissen, Racing mat Last-Minute-Victoire zu Rouspert
Video
Fotoen
0
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Manchester City gewënnt den EFL-Cup, Freiburg klappt St. Pauli
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.