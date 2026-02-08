RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Den Iwwerbléck vum internationale FuttballD'Bayern iwwerrennen Hoffenheim, Liverpool verléiert géint ManCity

RTL Lëtzebuerg
Leipzig huet sech zu engem 2:1 géint Köln geziddert. Inter Mailand huet Sassuolo keng Chance gelooss an huet weider eng komfortabel Avance als Tabellenéischten.
Update: 08.02.2026 20:32
Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz (R) celebrates scoring the 4-1 during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and TSG 1899 Hoffenheim in Munich, southern Germany on February 8, 2026. (Photo by Alexandra BEIER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
© AFP

Bundesliga

Köln - Leipzig 1:2
0:1 Baumgartner (29'), 1:1 Thielmann (51'), 1:2 Baumgartner (56')

Köln verpasst mat dëser Néierlag de Sprong an déi éischt Tabellenhallschent, fir Leipzig sinn et wichteg Punkten, fir uewen drun ze bleiwen. Et war laang kee schéine Match am Müngersdorfer Stadion, an den 1:0 ass no engem Fräistouss gefall. An där Phas hat Leipzig déi besser Akzenter. Köln konnt no der Paus séier ausgläichen, mee deen huet just 5 Minutte gehalen, éier de Baumgartner mat sengem zweete Gol geäntwert huet. Uschléissend huet den Effzeh gedréckt an hätt no engem Handspill eigentlech missen en Eelefmeter zougesprach kréien. De Pëff vum Arbitter blouf awer aus. Um Enn muss Leipzig frou sinn, als Gewënner vum Terrain ze goen.

Bayern München - Hoffenheim 5:1
1:0 Kane (20', Eelefmeter), 1:1 Kramaric (35'), 2:1 Kane (45', Eelefmeter), 3:1 Luis Diaz (45'+2), 4:1 Luis Diaz (62'), 5:1 Luis Diaz (89')

An engem rasante Match, dee keng 20 Minutten al war, goung et direkt héich hier. No engem Foul vum Akpoguma krut dësen déi Rout Kaart gewisen a Bayern en Eelefmeter zougesprach, deen de Kane verwandelt huet. Trotz der Ënnerzuel konnt Hoffenheim den Ausgläich markéieren, deen awer net bis an d’Paus gehalen huet, well München en zweeten Eelefmeter krut. Nom Kane sengem zweete Gol huet den Diaz nach een drop gesat a Bayern goung mat engem komfortabele Virsprong an d’Kabinnen. Spéitstens nom véierte Gol fir de Rekordmeeschter war de Match gelaf. Kuerz viru Schluss huet de Kolumbianer Diaz nach säin drëtte Gol vum Owend markéiert. Bayern München huet domat nees 6 Punkte Virsprong op den éischte Verfollger Dortmund.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Bundesliga

Premier League

Liverpool - Manchester City 1:2
1:0 Szoboszlai (74'), 1:1 Bruno Silva (84'), 1:2 Haaland (90'+3, Eelefmeter)

Am Spëtzematch vum 25. Spilldag goung et tëscht Liverpool a Manchester City héich hier, mee vill Golchancë kruten d’Spectateuren am éischten Duerchgang net ze gesinn. Dat sollt sech nom Säitewiessel awer änneren. An enger Liverpooler Drangphas ass de Reds den éischte Gol vum Match mat engem direkte Fräistouss gelongen. Zéng Minutte méi spéit konnt ManCity ausgläichen. D’Verlängerung huet 14 Minutte gedauert an an dëser huet de Liverpooler Golkipp en Eelefmeter verursaacht, deen den Haaland äiskal genotzt huet. D’Skyblues bleiwen domat sechs Punkten hanner dem Tabelleleader Arsenal, Liverpool muss weider Punkte sammelen, fir nach op d’Europa-Coupe-Plazen ze kommen.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Premier League

Serie A

Sassuolo - Inter Mailand 0:5
0:1 Bisseck (11'), 0:2 Thuram (28'), 0:3 Lautaro Martinez (50'), 0:4 Akanji (53'), 0:5 Luis Henrique (88')

E Match, an deem et Golchancen en masse gouf, geet mat enger klorer Victoire fir Inter Mailand op en Enn. Dobäi waren net nëmmen d’Nerazurri geféierlech virum Gol, mee och Sassuolo. D’Lokalekipp hat souguer den Ausgläich markéiert, mee dee gouf vum VAR wéinst Abseits oferkannt. No den zwee séiere Goler nom Säitewiessel war d’Hoffnung vu Sassuolo op den Ausgläich séier verflunn an de Match. Och de Golkipp vu Sassuolo huet bei de Goler matgehollef. Inter Mailand huet weiderhin aacht Punkte Virsprong op de Lokalrival AC Mailand.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Serie A

Ligue 1

Nice - Monaco 0:0

Le Havre - Stroossbuerg 2:1
1:0 Zagadou (26'), 1:1 Godo (36'), 2:1 Soumaré (54')

Le Havre erkämpft sech wichteg Punkten am Kampf géint den Ofstig. Fir Stroossbuerg war et déi zweet Néierlag hannerteneen. D’Elsässer hunn awer nach ëmmer Kontakt zu den internationale Plazen.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Ligue 1

La Liga

Atlético Madrid - Betis Sevilla 0:1
0:1 Antony (28')

Mat der Néierlag géint den Tabellefënnefte Sevilla verléiert Atlético Madrid weider den Uschloss un de Spëtzenduo FC Barcelona a Real Madrid. Et war déi véiert Defaite fir d’Ekipp vum Diego Simeone an dëser Saison. Fir Betis war et déi zweet Victoire hannerteneen, woumat si hir fënneft Plaz festegen.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der La Liga

Am meeschte gelies
Sonndesinterview mat der Maisy Ginter-Bonichaux
Nach fit mat bal 102 Joer? "Et muss een de Wëllen hunn, wann et och schwéier ass"
Video
Fotoen
11
Olympesch Wanterspiller
Schwéier Chute vum Lindsey Vonn, lénkt Bee gebrach
Video
13
An Éisträich
Lëtzebuerger Schifuerer vu Pist gedrängt ginn a mat Bus kollidéiert
Batter Ironie zu Crans-Montana
Gedenkplaz fir Affer vu Brandkatastroph fänkt Feier
1
Brad Arnold
Sänger vu 3 Doors Down mat 47 Joer gestuerwen
1
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Racing gewënnt no 75 Minutten Iwwerzuel bei Kanech
Video
Fotoen
0
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Mathias Olesen mat éischtem Asaz fir Grazer AK
1
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Victoirë fir ManU, Arsenal an Chelsea, 3 Punkten och fir Barca an Neapel
1
Bundesliga
Kee Gewënner tëscht Gladbach a Leverkusen, wichteg Punkte fir St. Pauli an den HSV
12
Werder Bremen
Daniel Thioune gëtt neien Trainer, Raphael Duarte bleift Co-Trainer
FIFA
Gianni Infantino wëll Russland erëm fir Jugend-Competitiounen zouloossen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.