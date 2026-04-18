Am Grupp B4 trëfft Lëtzebuerg nieft Schottland op Israel an d’Belsch.
Ufank vum Livestream: 17h55
Ufank vum Match: 18h00
Commentaire: Sam Rickal a Gilles Tricca
Golkipper:
Emma Goetz (FK Austria Wien, Autriche), Joy Jung (Swift Hesperange), Lucie Schlimé (SC Sand, Allemagne)
Verteideger:
Ana Barbosa (Racing FC Union Luxembourg), Amal Cherkane (SC Bettembourg), Silvia Conte (Racing FC Union Luxembourg), Kimberley Dos Santos (Racing FC Union Luxembourg), Liane Freymann (SV Deutz 05, Allemagne), Emma Kremer (Vorwärts Spoho 98, Allemagne), Joana Ribeiro (FC Kehlen), Vera Villegas (Stade de Reims, France)
Mëttelfeldspiller:
Carolina Barbosa de Sousa (FC Kehlen), Marta Estevez (Racing FC Union Luxembourg), Aina Fernandez-Berenguer (FC Metz, France), Carmen Kirps (1. FC Saarbrücken), Catarina Lavinas (FC Famalicão, Portugal), mLeticia Mateus (Jeunesse Junglinster), mAnna Miny (TuS Issel, Allemagne), Charlotte Schmit (Sporting CP, Portugal), Leila Schmit (SV Elversberg, Allemagne)
Stiermer:
Hannah Dietrich (1. FC Saarbrücken, Allemagne), Charlie Jorge (Jeunesse Junglinster), Rachel Kirps (SV Elversberg, Allemagne), Joana Lourenco (Young Boys Diekirch), Barbara Serra (SC Ell), Diana Teles (FC Differdange 03)
Israel - Lëtzebuerg 0:6
Lëtzebuerg - Schottland 0:5
Schottland - Lëtzebuerg 7:0
18. Abrëll 2026: Lëtzebuerg - Israel
5. Juni 2026: Belsch - Lëtzebuerg
9. Juni 2026: Lëtzebuerg - Belsch